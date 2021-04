Fhemig abre 69 novas vagas emergenciais para médicos

Em Juiz de Fora, o Hospital Regional João Penido oferece oito vagas para médicos

por Jorge Júnior - 28/04/2021 08:53

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu novos editais para contratação temporária de médicos para os hospitais Eduardo de Menezes e Júlia Kubitschek, ambos referência no atendimento aos casos confirmados e suspeitos de covid-19 em Belo Horizonte. Ao todo, são 69 vagas com início imediato e remunerações que variam entre R$ 3,5 mil e R$ 9 mil reais. As inscrições estão abertas e os documentos disponíveis na página www.fhemig.mg.gov.br, na aba "Chamamentos emergenciais".

As inscrições para os candidatos às vagas no Hospital Eduardo de Menezes terminam nesta quinta-feira (29/4). Para médicos generalistas, são seis vagas para a carga horária de 12h, com remuneração de R$ 3,5 mil e 7 vagas para 24 horas semanais, com vencimentos de R$ 7 mil.

Para médicos especialistas, são 13 vagas para a carga horária de 12h, com salário de R$ 4.595, e outras 12 vagas para 24h semanais, com remuneração de R$ 9 mil, em alguma dessas especialidades médicas: Terapia Intensiva, Clínica Médica, Anestesiologia, Pneumologia, Cardiologia ou Cirurgia Geral. Clique aqui para ler o edital.

No Hospital Júlia Kubitschek, são 31 vagas. Para os médicos generalistas, são nove oportunidades para 12h semanais, com remuneração de R$ 3,5 mil, e outras oito vagas para 24h semanais, com salário de R$ 7 mil. Já para os especialistas, em qualquer área médica, a instituição oferece dez vagas para 12h semanais, com vencimentos de R$ 4.595, e quatro vagas para 24h semanais, e R$ 9 mil de salário. As inscrições para o HJK terminam no dia 3/5 e o edital pode ser conferido neste link.

Em JF

Em Juiz de Fora, o Hospital Regional João Penido oferece oito vagas para médicos. São cinco vagas para profissionais generalistas, com carga horária semanal de 12h e remuneração básica de R$ 3.500. Para os especialistas, há uma vaga para 12h semanais, com salário de R$ 4.595, e duas vagas para 24 horas semanais, que pagam R$ 9 mil.

Será aceita qualquer especialidade médica, desde que comprovada a experiência em atendimentos de urgência, ou UTI, Samu, UPA e hospitais. Leia o edital neste link.