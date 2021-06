Procon abre processo seletivo de estágio para diversas áreas

As inscrições serão aceitas até dia 2 de julho

da Redação - 28/06/2021 09:23

A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor de Juiz de Fora (Procon/JF) abriu processo seletivo para preenchimento de vagas para estágio em diversas áreas de atuação, que constam na lista a seguir:



Direito (para apoio da fiscalização) nos horários manhã e tarde;



Serviço Social ou Geografia, sendo uma manhã e outra tarde;

Estatística;

Ciências da Computação;

Direito para atuarem no atendimento ao consumidor de 10h às 14h;

As inscrições serão aceitas até dia 2 de julho, às 18h O candidato deverá protocolar a ficha de inscrição na agência do Procon, situada na Avenida Presidente Itamar Franco, 992, no Centro.



A carga horária de estágio é de 4 horas diárias, de segunda a sexta-feira. Os candidatos aprovados na seleção receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 300 e vale-transporte.