Sebrae Minas e entidade de ensino particular promovem Seminário de Educação Empreendedora

Evento on-line e gratuito é dedicado a educadores, gestores e alunos do Ensino Médio ao Superior da Zona da Mata e Vertentes

da Redação - 01/07/2021 14:30

Na próxima sexta-feira (06/07), às 19h, o Sebrae Minas realiza o Seminário de Educação Empreendedora e Empreendedorismo, em parceria com a Rede de Ensino Doctum. O evento é on-line e gratuito e tem o objetivo de ajudar educadores, gestores e alunos do Ensino Médio ao Superior a lidarem com os desafios inerentes à aprendizagem e à realização de tarefas cotidianas no modelo a distância ou híbrido. As inscrições devem ser feitas no site da Sympla e o link de acesso será enviado aos participantes por e-mail.

Entre os destaques da programação estão o empreendedor e educador Dudu Obregon, que fará a palestra “Vai lá e faz!”, e a empreendedora Marcelle Oliveira, que irá abordar o tema “O coronavírus acelerou tudo”. O evento será mediado pelo professor Pedro Leitão, administrador, com destacada experiência na gestão pública, e vice-presidente executivo da Rede Doctum de Ensino.

O analista do Sebrae Minas Gustavo Magalhães explica que o seminário irá mostrar que todos temos a capacidade de transformar e realizar nossos sonhos. “Teremos três expoentes de renome, que dedicam suas vidas ao empreendedorismo e conseguem perceber as oportunidades que lhes são apresentadas ao longo do caminho. Eles irão discutir os elementos que, muitas vezes, nos atrasam, nos travam, e que estão ligados a questões internas, como medos, receios e ansiedades. O objetivo do evento é mostrar que todos são capazes de empreender e transformar vidas”, destaca.

Programação

19h: Abertura institucional Doctum e Sebrae

19h10: Palestra Dudu Obregon

19h50: Apresentação Marcela Oliveira

20h10: Debate Pedro Leitão

20h30: Encerramento

Serviço

Data: 6 de julho de 2021

Horário: 19h às 21h

Inscrição gratuita: https://www.sympla.com.br/seminario-de-educacao-empreendedora-e-empreendedorismo__1243562

Informações: (32) 3257-4704