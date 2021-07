Inscrições para seleção de estágio dos Cursos Populares para Concursos são prorrogadas

Os estudantes interessados têm até a próxima sexta-feira, 23, para se inscrever

da Redação - 14/07/2021

O Departamento de Formação e Educação Permanente em Direitos Humanos (DFEPDH) da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informa que as inscrições para o processo de seleção de estagiários das áreas de Letras e Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) para os Cursos Populares para Concursos (CPC) foram prorrogadas. Os estudantes das áreas solicitadas interessados em participar têm até a próxima sexta-feira, dia 23, para realizarem suas inscrições.



Para concorrer a uma vaga é necessário ser estudante dos respectivos cursos, ter um bom domínio de Libras, responder a um questionário e enviar currículo através do preenchimento do formulário on-line, disponível no site da PJF. A remuneração é de R$ 300 e a carga horária é de 20 horas semanais. Os aprovados vão atuar no CPC, auxiliando no trabalho desenvolvido pelo setor junto à população do município.



A supervisora do CPC, Luciana Temponi, ressalta a importância do trabalho realizado pelos estagiários. “O estágio é sempre uma oportunidade para que o aluno de qualquer curso possa colocar em prática seus conhecimentos, aprimorar suas habilidades. Nosso espaço permite uma experiência pedagógica e uma troca interpessoal que com toda certeza influenciarão de forma positiva na vida acadêmica e profissional de cada um. É importante frisar que o estagiário de letras/libras é uma peça fundamental na consolidação do acesso às atividades promovidas pelo CPC ao aluno surdo. Além disso, para nós, o professor-estagiário é uma das estruturas fundamentais do nosso projeto.”



Cursos Populares para Concursos (CPC)



Os Cursos Populares para Concursos são uma iniciativa gratuita da Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) da PJF, oferecidos sob a coordenação do Departamento de Formação e Educação Permanente em Direitos Humanos (DFEPDH) da SEDH, por meio dos quais se prevê a promoção de propostas educacionais de forma cidadã. Os cursinhos populares são iniciativas que visam a aumentar a educação no município, além de serem uma oportunidade para quem não conseguiu concluir os estudos e, com isso, ampliar as possibilidades no mercado de trabalho.



Com informações da PJF