UFJF abre processo de seleção para pós-graduação em Economia

São 20 vagas para mestrado e 15 para doutorado

da Redação - 14/07/2021

O Programa de Pós-graduação em Economia (PPG-Economia), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), está com inscrições abertas para os cursos de mestrado, com 20 vagas, e doutorado, com 15.

Mestrado

Candidatos ao Mestrado em Economia podem se inscrever até 20 de agosto, pelo site da Associação Nacional de Centros de Pós-graduação em Economia (Anpec). O candidato deve selecionar como opção de centro de ensino o PPG-Economia da UFJF.

Podem se inscrever todos aqueles que possuírem diploma de graduação. A seleção consta de etapa única, que é o Exame realizado pela Anpec. As provas acontecem nos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2021.

O edital pode ser conferido no site do PPG-Economia e o Manual do Candidato no site da Anpec

Doutorado

Já os candidatos ao Doutorado em Economia podem se inscrever até 7 de novembro, via formulário on-line. Podem se inscrever todos aqueles que possuírem título de mestrado. Das 15 vagas abertas, duas se destinam a estrangeiros.

A seleção consta de quatro etapas: prova escrita, proposta fundamentada de pesquisa, arguição oral e curriculum vitae. As três primeiras etapas têm caráter classificatório e eliminatório.

A prova escrita consiste na nota obtida no Exame da Anpec. O PPG só aceitará resultados de exames realizados de 2016 a 2021. O candidato que optar por utilizar a nota obtida em exame anterior a 2021 fica desobrigado de participar da avaliação da Anpec neste ano.

A proposta fundamentada da pesquisa avalia conteúdo, consistência e clareza quanto à discussão teórica e às perspectivas metodológicas, coerência e aderência da proposta às linhas de pesquisa do PPG-Economia, adequação e potencialidade de internacionalização e originalidade das propostas.

A arguição oral avalia a qualidade e viabilidade técnica da proposta fundamentada e o potencial do pesquisador avaliado, com base no seu Memorial Descritivo.

Já a última etapa, de análise do currículo, tem caráter classificatório.

Datas de cada fase do processo seletivo e demais orientações devem ser observadas no edital completo, disponível no site do PPG-Economia.

Com informações da Diretoria de Imagem Institucional