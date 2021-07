Fhemig abre seleção para preencher 46 vagas em diversas funções

Salários podem chega a R$ 9 mil

da Redação - 17/07/2021 07:07

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com editais abertos para o preenchimento de 46 vagas temporárias, por meio de processos seletivos simplificados e chamamentos emergenciais.



As oportunidades são para diversas funções nos hospitais do Complexo Hospitalar de Urgência (João XXIII, Infantil João Paulo II e Maria Amélia Lins), no Hospital Alberto Cavalcanti, na Maternidade Odete Valadares e nos Regionais João Penido (Juiz de Fora) e Antônio Dias (Patos de Minas).

No caso dos processos seletivos simplificados, a duração do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Nos chamamentos emergenciais, esse prazo varia entre 90 e 120 dias. Desses editais citados, apenas o do Hospital Regional João Penido é de chamamento emergencial, os demais são processos seletivos simplificados.

Complexo Hospitalar de Urgência

No Complexo Hospitalar de Urgência (Hospitais João XXIII, Infantil João Paulo II e Maria Amélia Lins) são oferecidas nove vagas, além da formação de cadastro reserva, nas seguintes funções: técnico em radiologia, com vencimentos de R$ 1.322 por 30 horas semanais; técnico em contabilidade, com vencimentos de R$ 1,7 mil por 40 horas semanais; recreador educacional, com vencimentos de R$ 1,7 mil por 40 horas semanais; técnico em farmácia, com vencimentos de R$ 1,7 mil por 40 horas semanais; técnico em nutrição e dietética, com vencimentos de R$ 1,7 mil por 40 horas semanais; técnico em segurança do trabalho, com vencimentos de R$ 1,7 mil por 40 horas semanais; analista de rede TI, com vencimentos de R$ 3.464 por 40 horas semanais; psicólogo, com vencimentos de R$ 3.464 por 40 horas semanais; fisioterapeuta respiratório, com vencimentos de R$ 3.845 por 30 horas semanais.



O edital completo está em https://bit.ly/3xVTHSI. As inscrições se encerram no dia 28/7.



Maternidade Odete Valadares



A Maternidade Odete Valadares abriu vagas para profissionais médicos, nas áreas de Anestesiologia (duas vagas, 12 horas semanais), Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia (uma vaga, 24 horas semanais), Ginecologia e Obstetrícia (três vagas para 12 horas e três vagas para 24 horas semanais), Neonatologia (duas vagas, 24 horas semanais), Psiquiatria (uma vaga, 12 horas semanais) e especialista com atuação em Unidade de Terapia Intensiva Adulto (três vagas, 24 horas semanais).



Os vencimentos básicos são de 2.995 para a carga horária de 12 horas semanais e de R$ 5,8 mil para 24 horas semanais. As inscrições terminam no dia 28/7. Outras informações: https://bit.ly/36Ihav0



Hospital Alberto Cavalcanti



Também terminam no dia 28/7 as inscrições para o processo seletivo do Hospital Alberto Cavalcanti. As vagas são para médicos generalistas e especialistas. No caso dos profissionais generalistas, há uma vaga para 12 horas semanais (R$ 2.075) e uma vaga para 24 horas semanais (R$ 3.960). Para os especialistas, as vagas são para médico clínico (uma vaga para 12 horas, R$ 2.995, e duas para 24 horas semanais, R$ 5,8 mil); e duas vagas para oncologistas, com carga horária de 24 horas semanais e vencimentos básicos de R$ 5,8 mil. Edital: https://bit.ly/3eqsU9I



Hospital Regional Antônio Dias



O Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas, abriu processo simplificado para contratação de médicos, sendo uma vaga para cirurgião geral, duas para médicos clínicos e uma para pediatra. Todas as funções são para 24 horas semanais e os vencimentos básicos são de R$ 5,8 mil. As inscrições vão até o dia 29/7. Informações: https://bit.ly/3xPyZEo

Hospital Regional João Penido



Novo chamamento emergencial para o Hospital João Penido, em Juiz de Fora, para profissionais que atuarão nos leitos destinados aos pacientes de covid-19. As inscrições terminam no dia 20/7 para os profissionais médicos.



Há vagas para generalistas (cinco para 12 horas e uma para 24 horas semanais, com vencimentos de R$ 3,5 mil e R$ 7 mil, respectivamente) e cinco vagas para profissionais especialistas, em qualquer especialidade médica, sendo quatro para 12 horas e uma para 24 horas semanais. Nesse caso, os vencimentos são de R$ 4.595 e R$ 9 mil. Edital: https://bit.ly/3kpCVHU



Os valores mencionados são de vencimentos básicos que podem ser acrescidos de vantagens inerentes à função e ao local de atuação, a serem informadas na etapa de contratação. Nos últimos meses, a Fhemig têm divulgado editais de contratações temporárias com frequência, que podem ser acompanhados na página www.fhemig.mg.gov.br.