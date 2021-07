IF Sudeste MG abre inscrições para o Processo Seletivo

Interessados têm até 8 de agosto para se candidatar a mais de 800 vagas

da Redação - 17/07/2021 07:29

O Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais já começou a seleção de novos alunos para cursos que terão início no segundo semestre letivo de 2021. Com o lançamento dos editais do Processo Seletivo 2021.2 em 28 de junho, a instituição abriu vagas para um total de 28 cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação, definindo também as inscrições para o período de 5 de julho a 8 de agosto. São mais de 800 vagas, distribuídas em cinco campi participantes: Bom Sucesso, Juiz de Fora, Manhuaçu, Rio Pomba e Santos Dumont.



Assim como na edição anterior, o Processo Seletivo 2021.2 será inteiramente gratuito e sem provas presenciais. Desta maneira, não haverá taxa de inscrição, e a classificação dos candidatos se dará, principalmente, a partir da análise de documentos como histórico escolar e declarações (para cursos técnicos), além de nota de uma edição do Enem entre 2015 e 2020 à escolha do candidato (para graduação) e outras avaliações remotas, no caso dos cursos de pós-graduação.

As inscrições podem ser feitas no site da seleção, mediante cadastro na Área do Candidato: www.ifsudestemg.edu.br/processoseletivo (é necessário ter em mãos: CPF próprio, documento de identidade e um e-mail válido). Como o sistema de inscrições do IF Sudeste MG não funciona quando acessado por smartphones, os candidatos interessados devem se cadastrar a partir de um computador.

No mesmo endereço eletrônico, podem ser encontrados os editais divididos por modalidade, além de detalhes sobre grupos de concorrência e atendimento a pessoas com deficiência. Na página Atendimento ao Candidato, há também telefones e e-mails para sanar dúvidas e endereços dos campi onde os interessados na seleção poderão ser recebidos para se inscrever, excepcionalmente, na forma presencial.

Campus Avançado Bom Sucesso





Modalidade Curso N° de vagas Turno Duração Técnico Concomitante ao 2° e 3° ou Subsequente Administração 30 Vespertino 1 ano Técnico Concomitante ao 2° e 3° ou Subsequente Informática 30 Vespertino 1,5 ano Técnico Concomitante ao 2° e 3° ou Subsequente Meio Ambiente 30 Vespertino 1,5 ano







Campus Juiz de Fora





Modalidade Curso N° de vagas Turno Duração Graduação Engenharia Mecatrônica 25 Integral 5 anos Graduação Licenciatura em Física 28 Noturno 4,5 anos Graduação (SISU) Engenharia Mecatrônica 11 Integral 5 anos Graduação (SISU) Licenciatura em Física 12 Noturno 4,5 anos

Técnico Concomitante ao 2° e 3° ou Subsequente Design de Móveis 25 Diurno 1,5 ano Técnico Concomitante ao 2° e 3° ou Subsequente Eletrônica 35 Noturno 2 anos Técnico Concomitante ao 2° e 3° ou Subsequente Desenvolvimento de Sistemas 25 Noturno 1,5 ano Técnico Concomitante ao 2° e 3° ou Subsequente Mecânica 30 Noturno 2 anos Técnico Concomitante ao 3° ou Subsequente Eventos 30 Noturno 1 ano Técnico Subsequente Transações Imobiliárias 30 Noturno 1 ano Pós Graduação Lato Sensu Metodologia da Educação Física Escolar 20 Noturno 2 anos







Campus Manhuaçu





Modalidade Curso N° de vagas Turno Duração Pós Graduação Lato Sensu Desenvolvimento de Sistemas Web 25 Variável Mínimo 18 meses









Campus Rio Pomba





Modalidade Curso N° de vagas Turno Duração Mestrado Profissional Ciência e Tecnologia de Alimentos 5 Variável 2 anos (duração média) Mestrado Profissional Nutrição e Produção Animal 18 Variável 2 anos (duração média) Pós Graduação Lato Sensu EAD Agroecologia 24 EAD 1,5 ano Pós Graduação Lato Sensu EAD Desenvolvimento Web e Mobile 25 EAD 1 ano Pós Graduação Lato Sensu EAD Docência na Educação Profissional e Tecnológica 35 EAD 1 a 1,5 anos Pós Graduação Lato Sensu EAD Ensino de Matemática e Física 20 EAD 1 a 1,5 anos Técnico Subsequente Técnico em Meio Ambiente 45 EAD 1,5 ano







Campus Santos Dumont





Modalidade Curso N° de vagas Turno Duração Graduação Engenharia Ferroviária e Metroviária 21 Integral 5 anos Graduação (SISU) Engenharia Ferroviária e Metroviária 9 Integral 5 anos Técnico Concomitante ao 2° e 3° ou Subsequente Administração 35 Noturno 1,5 ano Técnico Concomitante ao 2° e 3° ou Subsequente Automação Industrial 30 Vespertino 2 anos Técnico Concomitante ao 2° e 3° ou Subsequente Eletrotécnica 30 Noturno 2 anos Técnico Concomitante ao 2° e 3° ou Subsequente Manutenção de Sistemas Metroferroviários 35 Noturno 2 anos Técnico Concomitante ao 2° e 3° ou Subsequente Mecânica 25 Noturno 2 anos Técnico subsequente EAD Guia de Turismo 40 EaD 1,5 ano Pós Graduação Lato Sensu Práticas Pedagógicas na Educação Contemporânea 30 Variável 1 a 2 anos



Modalidades diferentes, seleções diferentes



A classificação para os cursos técnicos dependerá das notas obtidas nas disciplinas Português, Matemática, Geografia e História no 9º ano (antiga 8ª série) do Ensino Fundamental, no caso da seleção para os cursos concomitantes ou subsequentes. Esses dados devem ser informados pelos candidatos no momento da inscrição. Para comprová-los, será necessário anexar histórico escolar ou declaração emitida pela escola (conforme anexo III ou IV, a depender da modalidade, do edital de cursos técnicos do Processo Seletivo).

Podem tentar uma vaga em cursos técnicos concomitantes ou subsequentes os candidatos que, na época da matrícula, estejam no 2º ou no 3º ano e, ainda, aqueles que já concluíram o Ensino Médio.

Para cursar a graduação, é necessário ter o Ensino Médio completo (ou concluir o Ensino Médio até as datas da matrícula, que serão divulgadas posteriormente). Do total das vagas, 70% serão preenchidas a partir das notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio em uma destas edições: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020 (o candidato pode optar pelo seu melhor desempenho). As outras 30% são reservadas ao Sisu (com edital próprio e outras datas), relativo à edição de 2020 do Enem.



A relação provisória de inscritos no Processo Seletivo 2021 - 2º semestre será divulgada pelo IF Sudeste MG no dia 16 de agosto.



Grupos de baixa renda devem ter cadastro no CadÚnico



Embora a matrícula ainda não tenha datas divulgadas e dependa da classificação do candidato, quem deseja participar do Processo Seletivo 2021.2 concorrendo em grupos de pessoas com baixa renda, deve ficar atento(a) aos documentos futuramente exigidos. Um deles é a Folha Registro, que comprova a inscrição do estudante no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A orientação é válida para candidatos dos grupos de concorrência L1, L2, L9 e L10, com renda familiar bruta per capita mensal de até um salário mínimo e meio. Aqueles que não possuírem o referido registro deverão procurar o CRAS de sua cidade para realizar o registro em tempo hábil.