Polícia Militar abre concurso com 1.887 vagas

O concurso PM MG garante remunerações iniciais de até R$ 10.028,29

da Redação - 26/07/2021

A Polícia Militar de Minas Gerais divulgou os editais DRH/CRS nº 06/2021, nº 07/2021 e nº 08/2021, todos relativos ao seu novo concurso público. Estão sendo ofertadas 1.887 vagas para soldados, especialistas e oficiais de saúde. O concurso PM MG garante remunerações iniciais de até R$ 10.028,29.



Todas as etapas do concurso PM MG estão sob responsabilidade da Diretoria de Recursos Humanos (DRH), por meio do Centro de Recrutamento e Seleção (CRS) da PM MG.

O regulamento nº 06/2021 do concurso PM MG visa, exclusivamente, selecionar candidatos para o Curso de Formação de Soldados (CFSd), cujas vagas serão preenchidas mediante aprovação nas etapas eliminatórias. Conforme o edital de abertura, as oportunidades serão distribuídas da seguinte maneira:

As vagas destinam-se para vários municípios de Minas Gerais, que integram as 19 regiões da PM MG. A relação completa está disponível no anexo "I" do documento.



Aqueles que se classificarem vão participar do CFSd na Escola de Formação de Soldados (EFSd) da Academia de Polícia Militar (APM), situada na rua Dr. Gordiano, nº 123, bairro Prado, Belo Horizonte/MG e nas Companhias de Ensino e Treinamento das respectivas RPM (Regiões da PM).