Câmara de Barbacena abre concurso público com 15 vagas

O certame oferta cargos de níveis superior, médio e fundamental

da Redação - 18/08/2021 07:44

A Câmara Municipal de Barbacena publicou o edital n° 01/2021 do seu novo certame, com 15 vagas de início imediato.

O certame oferta cargos de níveis superior, médio e fundamental, com vencimento que ultrapassam os R$ 5 mil.

Nível superior

Advogado: uma vaga e vencimento de R$ 5.250,91.

Nível médio

Agente Administrativo: sete vagas (uma para PcD) e vencimento de R$ 2.405,47;

Auxiliar de Contabilidade: uma vaga e vencimento de R$ 2.405,47;

Agente de Controle Interno: uma vaga e vencimento de R$ 2.405,47;

Operador de Som e Vídeo: uma vaga e vencimento de R$ 2.077,96;

Técnico em Informática: uma vaga e vencimento de R$ 2.405,47.

Nível fundamental



Motorista (CNH categoria D): uma vaga e vencimento de R$ 1.884,78.

Por fim, para nível fundamental incompleto:

Auxiliar de Serviços Gerais: duas vagas e vencimento de R$ 1.275,55.

A jornada de trabalho é de 30 horas semanais para todos os cargos.

As inscrições começaram às 14h de 14 de setembro e vão até as 16h do dia 14 de outubro de 2021, no site A taxa de registro varia conforme o nível de escolaridade do cargo:

Nível superior: R$ 95

Nível médio: R$ 70

Nível fundamental: R$ 50

Pessoas inscritas no Cadastro Único terão a possibilidade de requerer a isenção da taxa de inscrição. É preciso verificar os requisitos do edital para não perder o benefício. Os candidatos passarão por provas objetivas nos dias prováveis de 13 e 14 de novembro de 2021.