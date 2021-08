Pós-graduação em linguística oferece 30 vagas para cursos de mestrado e doutorado

As inscrições devem ser realizadas entre 8 de setembro e 4 de outubro

da Redação - 21/08/2021 07:54

O Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) se prepara para receber inscrições para as turmas de 2022 dos cursos de mestrado e doutorado em Linguística. No total serão ofertadas até 30 vagas para as pós-graduações stricto sensu. As inscrições devem ser realizadas entre 8 de setembro e 4 de outubro, gratuitamente, por meio eletrônico, por meio de formulário disponibilizado na página do PPGL.



Para o curso de mestrado serão oferecidas até 18 vagas, divididas entre as linhas de Linguística e Cognição e Linguagem e Humanidades. No ato de inscrição, o candidato deve seguir todas as normativas apresentadas no edital, entre elas, o preenchimento do formulário eletrônico e o encaminhamento da documentação exigida na data indicada. A divulgação dos deferimentos ou indeferimentos está prevista para ser divulgada no dia 11 de outubro.

Para participar da seleção, os candidatos deverão ser detentores de título de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou, em caso de pessoas estrangeiras, por órgão competente em seu país de origem. Também pode ser apresentado algum documento equivalente que comprove que o inscrito está em condições de concluir o curso de graduação antes de iniciado o de pós-graduação, sendo que a conclusão da graduação deve ser anterior à efetivação da matrícula no curso de pós-graduação.

O processo seletivo será realizado em três etapas: Provas de proficiência, Arguição oral de conhecimentos específicos na área de Linguística e Análise de anteprojeto de pesquisa. O resultado final está previsto para ser disponibilizado até às 17h do dia 29 de novembro.

Doutorado

Já o doutorado em Linguística oferece até 12 oportunidades de ingresso, sendo que as vagas também são divididas entre as linhas de Linguística e Cognição e Linguagem e Humanidades. Toda a normativa para inscrição pode ser encontrada no edital.

Os candidatos à seleção para doutorado em Linguística devem ser detentores de título de graduação reconhecido pelo MEC ou, em caso de candidato estrangeiro, por órgão competente em seu país de origem. Também há a possibilidade da apresentação de documento equivalente que comprove estar em condições de concluir o curso de graduação antes de iniciado o de pós-graduação, sendo que a conclusão da graduação deve ser anterior à efetivação da matrícula no curso de pós-graduação. Os resultados das inscrições também serão divulgados no dia 11 de outubro.

Similar à seleção de mestrado, as etapas do doutorado também são divididas em três etapas: provas de proficiência em língua estrangeira; análise de anteprojeto de pesquisa pelo orientador pretendido; e entrevista. O resultado final está previsto para ser divulgado até às 17h do dia 29 de novembro.