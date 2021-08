Senai-MG oferece 28.960 mil vagas gratuitas para cursos técnicos

As inscrições encerram até 2 de setembro

da Redação - 21/08/2021 07:42

O Senai está com inscrições abertas para o projeto Trilhas de Futuro. São 64 unidades participantes, em 56 cidades e 36 opções de cursos técnicos, como mecânica, eletrotécnica e sistema de energia renovável, design de calçados, logística, biotecnologia e muito mais.



As inscrições encerram até 2 de setembro e podem participar estudantes de escolas públicas e privadas regularmente matriculados no 2º e 3º anos do ensino médio ou em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) - Ensino Médio; além de pessoas que já concluíram essa etapa de ensino.

São 28.960 mil vagas para cursos técnicos no Senais e, além da gratuidade, todos os alunos selecionados para participar receberão vale-transporte e alimentação.

O projeto Trilhas de Futuro é uma iniciativa do Governo de Minas que conta com a infraestrutura e expertise de escolas de formação técnica conceituadas no estado, como o SENAI-MG. Seu objetivo é oferecer, gratuitamente, formação técnica profissional promovendo a empregabilidade dos jovens mineiros.