SENAI está com vagas abertas para contratação de instrutores em Juiz de Fora

As inscrições vão até domingo

da Redação - 28/08/2021 08:34

As unidades SENAI de todo o estado estão com vagas abertas para a contratação de instrutores em diversas áreas. Na Zona da Mata, existem oportunidades de trabalho nas cidades de Barbacena, Cataguases, Juiz de Fora, Muriaé, Pirapetinga, Ponte Nova, São João del-Rei, São João Nepomuceno, Ubá e Visconde do Rio Branco.



As inscrições vão até domingo, dia 29 de agosto, e podem ser feitas pela Internet no site da Federação das Indústrias no Estado de Minas Gerais (FIEMG), na aba “Trabalhe Conosco” ou ainda pelo link: https://bit.ly/3zBS0uV.

Após o cadastro do currículo no site, o candidato deverá vincular à vaga de interesse. Entre os benefícios estão: vale alimentação ou refeição, plano de saúde, previdência privada, seguro de vida e vale-transporte.

Os candidatos devem ter formação técnica, superior ou pós-graduação, de acordo com as vagas, sendo desejável a experiência em docência. Os processos seletivos serão realizados em setembro, com início das atividades em outubro.



Barbacena Técnico em Design de Interiores; Técnico em Eletrotécnica; Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais; Técnico em Mecânica; Técnico em Sistemas de Energia Renovável Cataguases Técnico em Mecânica; Técnico em Soldagem Juiz de Fora Técnico em Eletromecânica; Técnico em Fabricação Mecânica; Técnico em Segurança do Trabalho Muriaé Técnico em Segurança do Trabalho Pirapetinga Técnico em Segurança do Trabalho Ponte Nova Técnico em Edificações; Técnico em Eletromecânica; Técnico em Mecânica São João del-Rei Técnico em Automação Industrial; Técnico em Eletroeletrônica; Técnico em Eletromecânica; Técnico em Eletrotécnica; Técnico em Fabricação Mecânica; Técnico em Mecânica; Técnico em Segurança do Trabalho São João Nepomuceno Técnico em Desenvolvimento de Sistemas; Técnico em Segurança do Trabalho; Técnico em Vestuário Ubá Técnico em Móveis; Técnico em Metalmecânica ; Técnico em Design de Móveis; Técnico em Eletromecânica; Técnico em Eletrotécnica Visconde do Rio Branco Técnico em Manutenção e Suporte em Informática; Técnico em Modelagem do Vestuário