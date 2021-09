UFJF abre concurso público com 28 vagas para professores em JF e GV

É preciso pagar uma taxa de inscrição com o valor de R$ 150 até o dia 10 de setembro

da Redação - 31/08/2021

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) publicou o Edital nº 10/2021, de seleção para professor de carreira do magistério superior. São oferecidas 28 vagas, sendo 25 para o campus de Juiz de Fora e três para o campus de Governador Valadares. O número de vagas reservadas para cotistas ainda será divulgado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe).



As inscrições têm início no dia 9 de agosto, às 14h, e terminam no dia 9 de setembro, às 19h. Para se inscrever é necessário preencher eletronicamente o Formulário de Requerimento de Inscrição (FRI) disponibilizado no site de Concursos. É preciso pagar uma taxa de inscrição com o valor de R$ 150 até o dia 10 de setembro.



Os interessados que cumprem os critérios de isenção podem solicitá-la a partir das 14h do dia 21 de julho até o final do dia 23 de julho, através de formulário disponível no site de Concursos. O resultado inicial da isenção será divulgado no dia 2 de agosto. Requerimentos de recursos serão aceitos no dia 3 de agosto. A divulgação do resultado final ocorre a partir das 14h do dia 6 de agosto.

Em Juiz de Fora, as vagas estão distribuídas entre as faculdades de Comunicação; Direito; Educação; Enfermagem; Engenharia; Letras; Fisioterapia; Medicina; e também nos institutos de Artes e Design; e Ciências Exatas. Já em Governador Valadares, as vagas são reservadas para o departamento de Odontologia do Instituto de Ciências da Vida.

O vencimento básico para os cargos é de R$ 4.472,64 para regime de 40 horas semanais em dedicação exclusiva. A retribuição por titulação varia de R$ 894,53 até R$ 5.143,54, conforme titulação.

Quadros de vagas em Juiz de Fora





Faculdade/Instituto Departamento Área de Conhecimento Carga horária semanal Número de vagas Faculdade de Comunicação Fundamentos, Teorias e Contextos Fundamentos, Teorias e Contextos da Comunicação 40 horas 1 Faculdade de Comunicação Métodos Aplicados e Práticas Laboratoriais Mídias sonoras em multiplataforma 40 horas 1 Faculdade de Direito Direito Público Material Direito Público 40 horas 1 Faculdade de Educação Educação Ensino de Ciência da Religião 40 horas 1 Faculdade de Educação Educação Psicologia da Educação 40 horas 1 Faculdade de Educação Educação Área de Ensino de Letras Libras 40 horas 1 Faculdade de Enfermagem Enfermagem Aplicada Enfermagem na Saúde do Adulto e Idoso, Enfermagem em Central de Material e Esterilização, Enfermagem em Centro Cirúrgico, Enfermagem em Saúde Mental e Enfermagem em Práticas Educativas 40 horas 2 Faculdade de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública Enfermagem em Saúde Coletiva, Enfermagem em Políticas Públicas de Saúde e Meio Ambiente, Enfermagem Saúde da Mulher, Enfermagem Saúde da Criança e do Adolescente, Introdução à Pesquisa e Metodologia do Trabalho Científico 40 horas 1 Faculdade de Engenharia Engenharia de Produção e Mecânica Projetos de Máquinas 40 horas 1 Faculdade de Engenharia Engenharia de Produção e Mecânica Termodinâmica, Fundamentos Gerais de Projetos de Máquinas, Controle de Sistemas Mecânicos 40 horas 1 Faculdade de Engenharia Engenharia Sanitária e Ambiental Saneamento Básico, Drenagem Urbana, Sistemas de Abastecimento Urbano e Rural, Sistemas de Esgotamento Sanitário Urbano e Rural 40 horas 1 Faculdade de Letras Letras Estrangeiras Modernas Literatura Surda e Ensino de Libras 40 horas 1 Faculdade de Fisioterapia Fundamentos, Métodos e Recursos em Fisioterapia Saúde Coletiva, Fisioterapia na Atenção Primária à Saúde e Cinesioterapia 40 horas 1 Faculdade de Medicina Cirurgia Ortopedia e Traumatologia, Estágio de Aplicação em Cirurgia, Estágio de Aplicação em Medicina Ambulatorial Multidisciplinar, Temas Integradores de Clínica Ampliada 20 horas 1 Faculdade de Medicina Cirurgia Cirurgia Torácica, Estágio de Aplicação em Cirurgia, Estágio de Aplicação em Medicina Ambulatorial Multidisciplinar, Temas Integradores de Clínica Ampliada 20 horas 1 Faculdade de Medicina Cirurgia Ginecologia e Obstetrícia, Estágio de Aplicação em Ginecologia e Obstetrícia, Temas Integradores de Clínica Ampliada 40 horas 1 Faculdade de Medicina Cirurgia Cirurgia Gastroenterológica, Estágio de Aplicação em Cirurgia, Estágio de Aplicação em Medicina Ambulatorial Multidisciplinar, Temas Integradores de Clínica Ampliada 20 horas 1 Faculdade de Medicina Cirurgia Cirurgia Vascular Periférica, Estágio de Aplicação em Cirurgia, Estágio de Aplicação em Medicina Ambulatorial Multidisciplinar, Temas Integradores de Clínica Ampliada 20 horas 1 Faculdade de Medicina Clínica Médica Doenças Infecciosas e Parasitárias, Temas Integradores de Clínica Ampliada 40 horas 1 Faculdade de Medicina Internato Clínica Médica, Medicina de Família e Comunidade, Estágio de Aplicação em Medicina Ambulatorial Multidisciplinar, Temas Integradores de Clínica Ampliada 40 horas 1 Faculdade de Medicina Patologia Anatomia Patológica, Temas Integradores de Clínica Ampliada 40 horas 1 Faculdade de Medicina Medicina Veterinária Medicina Veterinária Preventiva 40 horas 1 Instituto de Artes e Design Música Educação Musical/Violoncelo 40 horas 1 Instituto de Ciências Exatas Ciência da Computação Computação: Informática na Educação, Educação à Distância, Informática e Sociedade, Recursos Educacionais Digitais, Softwares Educacionais e Pensamento Computacional 40 horas 1





Quadros de vagas em Governador Valadares





Faculdade/Instituto Departamento Área de Conhecimento Carga horária semanal Número de vagas Instituto de Ciências da Vida Odontologia Atuação nas Disciplinas de Metodologia para a Saúde, Ergonomia e Estágio de Urgência Odontológica 40 horas 1 Instituto de Ciências da Vida Odontologia Dentística, Materiais Odontológicos e Clínica Integrada 40 horas





Processo seletivo

O processo de seleção é formado por quatro provas. Primeiramente será realizada uma prova escrita, podendo haver uma prova prática em seguida, ambas de caráter eliminatório. A etapa seguinte é a prova didática, também eliminatória. Por último ocorre a prova de títulos e de projeto acadêmico, de caráter classificatório.

A data, hora e local das provas variam de acordo com o departamento a que a vaga se refere. Para informações mais detalhadas, o interessado deve consultar os Anexos 1 e 2 do edital.