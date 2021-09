Cesama lança concurso com vagas para níveis médio, técnico e superior

da Redação - 01/09/2021

Nesta quarta-feira, 1º, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) irá lançar o edital de Concurso Público para diversos cargos de níveis médio, técnico e superior. No total, serão oferecidas 18 vagas, além da formação de um cadastro de reserva. O Edital nº 01/2021 será publicado no Diário Oficial Eletrônico de Juiz de Fora - Atos do Governo desta quarta-feira.



O salário inicial para as vagas de nível médio é de R$ 1.943,81 e R$ 2.208,70, para auxiliar técnico e operador de estação respectivamente, enquanto a remuneração para nível técnico é de R$ 3.651,22, sendo ofertadas vagas para técnicos em edificações, eletromecânica e química. Já os cargos de nível superior têm remuneração inicial de R$ 6.325,92, sendo oferecidas vagas para advogado, assistente social, biólogo, bioquímico ou químico, contador, engenheiro civil, engenheiro ambiental e sanitarista ou engenheiro sanitarista.



Organizado pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais Ltda., o processo seletivo constará de uma prova objetiva com 50 questões de múltipla escolha para os cargos de nível médio e técnico. Já as avaliações para nível superior constarão de prova objetiva com 40 questões de múltipla escolha, dissertação abordando conhecimentos específicos e avaliação de títulos. As provas serão aplicadas em 23 de janeiro de 2022.



As inscrições podem realizadas pelo site da RBO , entre 3 de novembro e 2 de dezembro de 2021. As taxas de inscrição variam entre R$ 27,99 para nível técnico, R$ 30,62 para nível médio e R$ 47,25 para nível superior.