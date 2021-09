UFJF oferece 13 vagas para professor substituto

São oferecidas 13 vagas, sendo nove para o campus-base e quatro para Governador Valadares

da Redação - 11/09/2021

A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), publicou o Edital n° 20/2021, do processo seletivo simplificado destinado à contratação de professor substituto para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, provocada pela pandemia de Covid-19. São oferecidas 13 vagas, sendo nove para o campus-base e quatro para Governador Valadares.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, das 14h desta segunda-feira, 13, às 23h59 do próximo dia 22. Os documentos necessários à inscrição estão descritos no item 2.3.4 do Edital.

Vagas

As nove vagas para Juiz de Fora estão distribuídas entre as faculdades de Educação Física e Desportos (Faefid); Medicina (Famed); Serviço Social; Departamento de Estatística do Instituto de Ciências Exatas (ICE); e Departamento de Filosofia do Instituto de Ciências Humanas (ICH).

Para Governador Valadares, são três vagas para o Instituto de Ciências da Vida (departamentos de Ciências Básicas da Vida, Educação Física e Odontologia); e outra para o Departamento de Direito do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas.

É oferecida a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência (PcD).

Processo seletivo

O processo seletivo simplificado se dará em duas etapas: Prova de Memorial e Projeto de Atuação Profissional (PMPAP); e Prova Didática (PD), todas de caráter eliminatório e classificatório.

Remuneração

A remuneração dos professores inseridos no regime de 40 horas semanais varia de R$ 3.130,85 até R$ 5.831,21. Já o regime de 20 horas semanais prevê uma remuneração entre R$ 2.236,32 e R$ 3.522,21.

A previsão é de que o resultado final seja publicado no dia 19 de outubro, na página de cada processo, prevista no Anexo I.