Senac em Juiz de Fora está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes

Ao todo, serão disponibilizadas 540 vagas

da Redação - 14/09/2021 08:56

O Senac em Juiz de fora está com inscrições abertas para cursos gratuitos, dentro do Programa Senac de Gratuidade (PSG) – Programa que visa oferecer ações educacionais com custo zero as pessoas cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos federais.



Ao todo, serão disponibilizadas 540 vagas, com turmas iniciantes nos meses de setembro, outubro e novembro, conforme abaixo:

Curso de Assistente Pessoal - Início: 13/09 e 20/09

Curso de Consultoria de Imagem – Início 13/09; 13/10 e 16/11

Curso de Vitrinista – Início 13/09 e 18/10



Curso de Representante Comercial – Início 15/09



Curso de Assistente de Recursos Humanos – Início 20/09



Curso de Vendedor – Início 20/09 e 04/10



Curso de Webdesigner – Início 20/09; 04/10; 06/10 e 16/11



Curso de Assistente Financeiro – Início 04/10 e 22/11



Curso de Penteados – Início 25/10 e 16/11



Curso de Manicure e Pedicure - Início 26/10

Início de matrícula Curso Turno Período de realização Dias Vagas 01/06/2021 Representante Comercial Noite 13/10/2021 a 14/01/2022, 19:00 às 22:00 Seg Ter Qua Qui Sex 40 01/06/2021 Consultoria de Imagem Tarde 16/11/2021 a 09/12/2021, 13:00 às 17:00 Seg Ter Qua Qui Sex 30 01/06/2021 Assistente de Recursos Humanos Tarde 22/11/2021 a 01/02/2022, 13:30 às 17:30 Seg Ter Qua Qui Sex 20 01/06/2021 Assistente de Pessoal Tarde 21/09/2021 a 18/11/2021, 13:30 às 17:30 Seg Ter Qua Qui Sex 40 02/06/2021 Vitrinista Noite 08/11/2021 a 08/02/2022, 19:00 às 22:00 Seg Ter Qua Qui Sex 40 02/06/2021 Penteados Tarde 16/11/2021 a 29/11/2021, 13:30 às 17:30 Seg Ter Qua Qui Sex 30 02/06/2021 Penteados Tarde 27/09/2021 a 08/10/2021, 14:00 às 18:00 Seg Ter Qua Qui Sex 30 10/06/2021 Webdesigner Tarde 16/11/2021 a 14/02/2022, 13:00 às 17:00 Seg Ter Qua Qui Sex 15 17/06/2021 Assistente Financeiro Tarde 22/11/2021 a 01/02/2022, 13:30 às 17:30 Seg Ter Qua Qui Sex 15 17/06/2021 Assistente Financeiro Noite 04/10/2021 a 06/01/2022, 19:00 às 22:00 Seg Ter Qua Qui Sex 15 21/06/2021 Organizador de Eventos Tarde 27/09/2021 a 01/12/2021, 13:00 às 17:00 Seg Ter Qua Qui Sex 40 23/06/2021 Vendedor Tarde 04/10/2021 a 01/12/2021, 13:00 às 17:00 Seg Ter Qua Qui Sex 40 23/06/2021 Penteados Manhã 25/10/2021 a 08/11/2021, 09:00 às 13:00 Seg Ter Qua Qui Sex 30 24/06/2021 Penteados Noite 25/10/2021 a 12/11/2021, 19:00 às 22:00 Seg Ter Qua Qui Sex 30 01/07/2021 Cuidador de Idoso Noite 30/08/2021 a 22/11/2021, 19:00 às 22:00 Seg Ter Qua Qui Sex 46 01/07/2021 Consultoria de Imagem Tarde 13/10/2021 a 08/11/2021, 13:00 às 17:00 Seg Ter Qua Qui Sex 30 01/07/2021 Assistente de Recursos Humanos Tarde 01/09/2021 a 03/11/2021, 13:30 às 17:30 Seg Ter Qua Qui Sex 40 01/07/2021 Assistente de Pessoal Noite 21/09/2021 a 08/12/2021, 19:00 às 22:00 Seg Ter Qua Qui Sex 40 05/07/2021 Assistente Administrativo Tarde 20/09/2021 a 17/11/2021, 13:30 às 17:30 Seg Ter Qua Qui Sex 40 26/07/2021 Vitrinista Noite 18/10/2021 a 19/01/2022, 19:00 às 22:00 Seg Ter Qua Qui Sex 40 26/07/2021 Atendente de Farmácia Manhã 23/08/2021 a 23/11/2021, 08:00 às 12:00 Seg Ter Qua Qui Sex 40 27/07/2021 Consultoria de Imagem Noite 27/09/2021 a 29/10/2021, 19:00 às 22:00 Seg Ter Qua Qui Sex 30 27/07/2021 Consultoria de Imagem Tarde 13/09/2021 a 06/10/2021, 13:00 às 17:00 Seg Ter Qua Qui Sex 30 03/08/2021 Webdesigner Noite 04/10/2021 a 06/01/2022, 19:00 às 22:00 Seg Ter Qua Qui Sex 20 03/08/2021 Webdesigner Tarde 20/09/2021 a 17/11/2021, 13:00 às 17:00 Seg Ter Qua Qui Sex 40 03/08/2021 Webdesigner Tarde 06/10/2021 a 06/12/2021, 13:00 às 17:00 Seg Ter Qua Qui Sex 40 03/08/2021 Vendedor Noite 20/09/2021 a 09/12/2021, 19:00 às 22:00 Seg Ter Qua Qui Sex 40 03/08/2021 Assistente Financeiro Noite 13/09/2021 a 03/12/2021, 19:00 às 22:00 Seg Ter Qua Qui Sex 40 03/08/2021 Assistente de Recursos Humanos Tarde 20/09/2021 a 17/11/2021, 13:30 às 17:30 Seg Ter Qua Qui Sex 40 03/08/2021 Assistente de Pessoal Tarde 20/09/2021 a 17/11/2021, 13:30 às 17:30 Seg Ter Qua Qui Sex 40 27/08/2021 Técnico em Estética Tarde 27/09/2021 a 24/02/2023, 13:30 às 17:30 Seg Ter Qua Qui Sex 20 27/08/2021 Técnico em Estética Tarde 27/09/2021 a 24/02/2023, 13:30 às 17:30 Seg Ter Qua Qui Sex 20 01/09/2021 Técnico em Administração Manhã 13/10/2021 a 02/01/2023, 08:00 às 12:00 Seg Ter Qua Qui Sex 30 02/09/2021 Técnico em Informática Tarde 13/10/2021 a 13/03/2023, 13:30 às 17:30 Seg Ter Qua Qui Sex 25