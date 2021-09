Fhemig abre diversos processos seletivos

Além de profissionais da saúde, vagas incluem cargos do setor administrativo e do Direito

da Redação - 20/09/2021

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abre, a partir desta segunda-feira (20/9), diversos processos seletivos para profissionais da capital e do interior.



As oportunidades são para a Maternidade Odete Valadares, Hospital Regional / Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena, Instituto Raul Soares, Hospital Regional Antônio Dias (Patos de Minas) e para a Administração Central. Vários outros editais ainda estão dentro do prazo de inscrição e podem ser consultados na página https://bit.ly/3kiCVZI.



Hospital Regional Dr. José Américo / Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena



Inscrições: 20/9 a 1/10



As vagas oferecidas em Barbacena são para médicos, nas seguintes especialidades:



Anestesiologia (duas vagas, 24 horas semanais);

Cardiologia (uma vaga, 24 horas semanais);

Clínica Médica (duas vagas para 12 horas semanais e três vagas para 24 horas semanais);

Psiquiatria (uma vaga, 24 horas semanais).

Também são oferecidas cinco vagas para médicos generalistas, com carga horária de 24 horas semanais. Os vencimentos básicos chegam a R$ 5,8 mil, podendo ser acrescidos de vantagens inerentes ao local de atuação e à função a ser exercida. Edital: https://bit.ly/3zgqJwU



Instituto Raul Soares



Inscrições: 20/9 a 1/10



O Instituto Raul Soares tem oportunidades para as áreas assistencial e administrativa. Estão sendo contratados:



Técnico em Farmácia, uma vaga, 40 horas semanais, R$ 1,7 mil;

Auxiliar administrativo duas vagas, 40 horas semanais, R$ 1.427;

Técnico em Enfermagem, duas vagas, 40 horas semanais, R$ 1.755;

Enfermeiro, uma vaga, 40 horas semanais, R$ 3.464;

Farmacêutico generalista (atuação em farmácia hospitalar): uma vaga, 40 horas semanais, R$ 3.464;

Psiquiatra, uma vaga, 24 horas semanais, R$ 5,8 mil.

Edital: https://bit.ly/3CeGCG6



Maternidade Odete Valadares



Inscrições: 22/9 a 1/10



Também serão contratados profissionais administrativos e na área assistencial na Maternidade Odete Valadares que, além das vagas imediatas, irá formar cadastro reserva.



Auxiliar administrativo, uma vaga para 40 horas semanais, R$ 1.427;

Técnico em Farmácia, uma vaga para 40 horas semanais, R$ 1,7 mil;

Técnico em Informática, uma vaga para 40 horas semanais, R$ 1,7 mil;

Técnico em Patologia Clínica, uma vaga para 30 horas semanais, R$ 1.322;

Técnico em Patologia Clínica, uma vaga para 40 horas semanais, R$ 1,7 mil;

Técnico em Nutrição e Dietética, uma vaga para 40 horas semanais, R$ 1,7 mil;

Médico especialista (com atuação em UTI Adulto) nas áreas de Cardiologia, Clínica Médica, Anestesiologia ou Cirurgia Geral, uma vaga para 24h, R$ 5,8 mil.

Edital: https://bit.ly/3nIqqJ1



Hospital Regional Antônio Dias (Patos de Minas)



Inscrições: 22/9 a 5/10



Ao todo, estão sendo oferecidas 12 vagas para profissionais de saúde e administrativos para atuar no HRAD, em diversas funções:



Assistente social, uma vaga, 30 horas semanais, R$ 2.645;

Assistente social, uma vaga, 40 horas semanais, R$ 3.464;

Cirurgião bucomaxilofacial, uma vaga, 30 horas semanais, R$ 3.845;

Enfermeiro do trabalho, uma vaga, 40 horas semanais, R$ 5.063;

Engenheiro Clínico, uma vaga, 30 horas semanais, R$ 3.845;

Farmacêutico generalista (atuação em análises clínicas), duas vagas, 40 horas semanais, R$ 3.464;

Fisioterapeuta respiratório, duas vagas, 30 horas semanais, R$ 3.845;

Terapeuta ocupacional, uma vaga, 30 horas semanais, R$ 3.464;

Técnico em Farmácia, duas vagas, 40 horas semanais, R$ 1,7 mil.

Edital: https://bit.ly/3hItfpC



Administração Central



Inscrições: 23/9 a 7/10



A Administração Central da Fhemig, localizada na Cidade Administrativa, oferece uma vaga para bacharel em Direito, com carga horária de 40 horas semanais e vencimentos básicos de R$ 3.464. Informações: https://bit.ly/2VSwhjF