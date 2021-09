Inscrições para concurso da Caixa terminam nesta segunda

Banco oferece mil vagas exclusivas para pessoas com deficiência

por Agência Brasil - 27/09/2021

Terminam na próxima segunda-feira (27), às 23h59, as inscrições para o concurso da Caixa para técnico bancário e técnico bancário na área de tecnologia da informação. Segundo o edital, que foi retificado na última quarta-feira (22), o banco oferece mil vagas de nível médio exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). Outras 100 vagas estão previstas para cadastro reserva.



As inscrições podem ser feitas na página da Fundação Cesgranrio e custam R$ 30. As provas serão realizadas no dia 31 de outubro. A data prevista para divulgação do resultado é 10 de dezembro, e a remuneração inicial é de R$ 3 mil. Com benefícios e auxílios, no entanto, a remuneração pode passar de R$ 4 mil. A Caixa oferece para seus funcionários auxílio refeição, auxílio creche, participação nos lucros e resultados e plano de carreira.



Para participar do concurso é necessário enviar relatório médico que comprove a condição do candidato. O documento deve ter sido emitido nos últimos 36 meses.

Confira a lista de distribuição de vagas por estado:

Acre 9 vagas Alagoas 12 vagas Amazonas 28 vagas Amapá 6 vagas Bahia 50 vagas Distrito Federal 70 vagas + 100 para cadastro reserva (Tecnologia da Informação) Espírito Santo 10 vagas Goiás 30 vagas Maranhão 10 vagas Minas Gerais 50 vagas Mato Grosso do Sul 15 vagas Mato Grosso 20 vagas Pará 35 vagas Paraíba 6 vagas Pernambuco 40 vagas Piauí 10 vagas Paraná 35 vagas Rio de Janeiro 85 vagas Rio Grande do Norte 10 vagas Rondônia 12 vagas Roraima 6 vagas Rio Grande do Sul 55 vagas Sergipe 42 vagas Santa Catarina 6 vagas São Paulo 207 vagas Tocantins 6 vagas