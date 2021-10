UFJF oferece 35 vagas para o vestibular de música 2022

O interessado pode se inscrever até as 18h do dia 18 de outubro

da Redação - 02/10/2021 07:41

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) está com inscrições abertas para o Vestibular de Música. São oferecidas até 35 vagas em dois cursos: bacharelado e licenciatura. As graduações oferecem habilitação em canto; flauta transversal; piano; violão; violino; violoncelo; composição (somente bacharelado); cravo; e educação musical escolar (somente licenciatura). O interessado pode se inscrever até as 18h do dia 18 de outubro, na área do candidato, disponibilizada no site da Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese). Confira o edital.



No edital estão disponibilizadas as principais informações sobre o processo seletivo, entre elas, as datas para a realização das provas de habilidades específicas, tanto para o bacharelado quanto para a licenciatura, além de questões importantes, como, por exemplo, as vagas disponíveis para os grupos de cotas; a documentação exigida para o feitio das inscrições; e as orientações para pedidos de isenção de taxa.

O valor da taxa é de R$ 60, havendo previsão de isenção mediante as solicitações especificadas no item 5 do edital. Os candidatos que se enquadrarem nesses requisitos devem solicitar o não pagamento da taxa no ato da inscrição on-line. A isenção de taxa poderá ser pedida no ato de inscrição, entretanto, apenas até o dia 3 de outubro e o resultado está previsto para ser divulgado no dia 13 do mesmo mês, a partir das 15h, no site da Copese.

O pagamento da taxa deve ser efetuado até o dia 19 de outubro e ser realizado obrigatoriamente no Banco do Brasil. É preciso ficar atento aos horários de compensação bancária, pois qualquer atraso pode resultar na não confirmação da inscrição.

Habilidade específica

Assim como no Vestibular de Música de 2020, as provas de habilidade específica serão realizadas remotamente. Tanto os candidatos inscritos ao bacharelado quanto aos da licenciatura deverão submeter pela Área do Candidato links para dois vídeos hospedados no YouTube, executando os programas específicos da habilitação desejada. O envio deve ocorrer entre os dias 1º e 5 de novembro. A etapa é eliminatória.

A etapa remota substitui duas etapas presenciais referentes. A primeira prova, igual para o bacharelado e para alLicenciatura, é de teoria e percepção musical, que avalia os conhecimentos teóricos-musicais do candidato, bem como sua capacidade em lidar com esses conhecimentos básicos. Já a segunda prova, de prática musical para o bacharelado, busca avaliar a desenvoltura técnica e instrumental, ou vocal, dos candidatos, sua expressividade e compreensão musical. A prova prática para a licenciatura avalia a capacidade do candidato em se expressar musicalmente por meio do canto ou de um instrumento musical de sua livre escolha. Os resultados finais das provas de habilidades específicas estão previstos para serem divulgados no dia 16 de novembro.

Nota do Enem

Para fins de aprovação e classificação, o Vestibular de Música 2021 usa as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 oficialmente fornecidas à UFJF pelo Ministério da Educação (MEC).

O resultado final do Vestibular de Música 2021 será divulgado no dia 31 de março de 2022.