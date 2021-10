Polícia Penal de Minas Gerais abre vagas para concurso público

Ao todo são oferecidas 2.420 vagas

por Agência Brasil - 23/10/2021 10:39

Começaram nesta sexta-feira, dia 22, as inscrições para o concurso de Agente de Segurança Penitenciário/Policial Penal, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG)). Ao todo são oferecidas 2.420 vagas, sendo 1.944 destinadas ao sexo masculino e 476 ao sexo feminino, com vencimento básico inicial de R$ 4.631,25, para jornada de trabalho de 40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva, podendo ser desempenhada em regime de escala de plantão.



Para ingressar no cargo é preciso ter o ensino médio ou curso profissionalizante de ensino médio e no mínimo 18 anos, no ato da posse. As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Selecon, organizador do concurso, até o dia 21 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 49,16 e somente após o pagamento (através de DAE - Documento de Arrecadação Estadual) a inscrição é efetivada. Antes de realizar a inscrição é preciso ler atentamente o edital, disponível no site do Instituto Selecon.

No ato da inscrição, o candidato poderá optar pelo local de realização da prova objetiva e da redação – primeira etapa do concurso –, que serão aplicadas em Barbacena, Belo Horizonte, Curvelo, Divinópolis, Ipatinga, Governador Valadares, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Patos de Minas, Poços de Caldas, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia e Unaí. Não será permitida a alteração do município de realização da prova após efetivação da inscrição.

O concurso será realizado em seis etapas. A aplicação da prova objetiva e da redação está prevista para o dia 16 de janeiro de 2022. Haverá ainda Avaliação de Aptidão Psicológica e Psicotécnica; Exames Médicos; Prova de Condicionamento Físico; Investigação Social; e Curso de Formação Técnico-Profissional.

A prova objetiva terá 60 questões, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Penal, Noções de Direitos Humanos e Participação Social e Legislação Especial.

O concurso é estadual, portanto, o candidato classificado para vaga pode ser nomeado para qualquer uma das unidades prisionais do estado. O certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Pública.