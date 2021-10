Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade abre processo seletivo

O processo seletivo abre 30 vagas imediatas e 2 de cadastro reserva

da Redação - 25/10/2021

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade divulgou novos editais para selecionar profissionais temporários. O processo seletivo abre 30 vagas imediatas e 2 de cadastro reserva para atuação na prevenção e combate a incêndios florestais em diversos estados.



Para concorrer a qualquer um dos cargos, é necessário ter nível fundamental incompleto. Demais requisitos, devem ser lidos nos editais de abertura.



Processo seletivo ICMBio: edital FLONA de Paraopeba

Estão abertas 5 vagas para Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, com salário de R$ 1.100,00. As inscrições deverão ser feitas nos dias 14 e 15 de outubro de 2021:

Processo seletivo ICMBio: edital RESEX Marinha Arraial do Cabo

Existem 5 vagas para Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, com salário de R$ 1.100,00. Interessados poderão se inscrever na sede da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (ICMBio):

Processo seletivo ICMBio: edital NGI ICMBio Rio Paraná

Há 3 vagas para Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, com salário de R$ 1.100,00. O prazo das inscrições ficará aberto de 22 de outubro de 2021. Os registros deverão ser realizados nas cidades de:

Processo seletivo ICMBio: edital Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática Continental

Estão sendo oferecidas 9 vagas para Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, com salário de R$ 1.100,00. O período de inscrição ficará aberto de 25 até 29 de outubro de 2021. Os registros serão aceitos:

Processo seletivo ICMBio: edital Centro Nacional de Pesquisa e Conservação – CENAP

São 5 vagas para Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, com salário de R$ 1.100,00. O prazo para se inscrever será de 18 até 22 de outubro de 2021.

A inscrição poderá ser feita nos horários das 9h às 12h e das 13h às 17h, em uma das seguintes maneiras:

Processo seletivo ICMBio: edital FLONA Chapecó

É oferecida 1 vaga para Agente de apoio ao monitoramento ambiental e patrimonial, com salário de R$ 1.100,00. As inscrições deverão ser realizadas até 26 de outubro de 2021, enviando e-mail para flonachapeco.sc@icmbio.gov.br ou comparecendo na:

Processo seletivo ICMBio: edital PARNA Chapada dos Guimarães

Existem 2 vagas imediatas e 2 para cadastro reserva no cargo de Agente de apoio à gestão do uso público. O salário oferecido é de nível I, equivalente a R$ 1.100,00. Interessados deverão se inscrever até o dia 17 de outubro de 2021:

Processo seletivo ICMBio: etapas de seleção

Os candidatos serão avaliados inicialmente em uma pré-seleção, que consiste em:

As datas e locais de realização das etapas variam conforme o edital escolhido.

Depois da pré-seleção, os candidatos que forem classificados serão avaliados em prova de títulos, que irá pontuar experiência na área e qualificação profissional.

Para o edital do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros, a ordem da seleção será diferente, primeiro ocorrerá a análise curricular e depois os testes físicos.

Já para o edital do Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Sudeste e Sul, a seleção contará apenas com a análise curricular.





Editais

É fundamental ler atentamente cada um dos editais para conferir todos os detalhes, como requisitos e documentação necessária para o ato da inscrição, ok?

Todas as informações sobre as etapas podem ser acessadas nos seguintes links:

Edital FLONA de Paraopeba;

Edital RESEX Marinha Arraial do Cabo;

Edital NGI ICMBio Rio Paraná;

Edital Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Aquática Continental;

Edital Centro Nacional de Pesquisa e Conservação – CENAP;

Edital FLONA Chapecó;

Edital PARNA Chapada dos Guimarães.