Estado abre 42 vagas temporárias área de perícia médica e saúde ocupacional

Inscrições vão até o dia 10/11. Salários chegam a R$ 4,6 mil

da Redação - 26/10/2021 07:45

Estão abertas, a partir desta segunda-feira, 25 de outubro, as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para 42 vagas temporárias e formação de quadro de cadastro de reserva na Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional (SCPMSO), vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag).



Os candidatos devem se inscrever até o dia 10 de novembro e os salários chegam a R$4,6 mil. Para se inscrever, clique aqui.

As vagas disponibilizadas são para Juiz de Fora, Barbacena, Belo Horizonte, Montes Claros, Almenara, Araçuaí, Carantiga, Curvelo, Divinópolis, Governador Valadares, Janaúba, Lavras, Leopoldina, Paracatu, Patos de Minas, Poços de Caldas, Teófilo Otoni, Ubá, Uberaba, Psicólogo e Montes Claros, distribuídas em diversos cargos como médico perito, psiquiatra, ortopedista, assistente social, fonoaudiólogo, psicólogo, engenheiro, enfermeiro do trabalho e técnico de segurança do trabalho. O edital pode ser acessado aqui.

O Processo Seletivo Simplificado será composto por três etapas de caráter eliminatório e classificatório. A primeira é a de habilitação, para análise dos documentos encaminhados pelos candidatos; a segunda é de avaliação da titulação e da experiência dos interessados, e, a última, é de entrevista.

Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis neste link.