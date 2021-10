Fhemig abre vagas para profissionais de saúde em Belo Horizonte e Juiz de Fora

Remuneração pode chegar a R$ 5.800

da Redação - 29/10/2021 07:41

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) abriu novos editais para a contratação de profissionais de saúde para atuarem no Hospital Regional João Penido (HRJP), em Juiz de Fora, e na Maternidade Odete Valadares (MOV), em Belo Horizonte.



No HRJP, a modalidade de contratação é o chamamento emergencial. A unidade busca um médico clínico para um cargo de 24 horas semanais. O salário é de R$ 5.800, além das vantagens a serem acrescidas de acordo com o local de atuação e a função exercida. As inscrições vão até 17/11. Acesse o edital.

Já a Maternidade Odete Valadares está com processo seletivo para o preenchimento das seguintes vagas, com suas respectivas cargas horárias semanais e remunerações:

- 1 enfermeiro, 40 horas, R$ 3.464;

- 1 médico anestesiologista, 24 horas, R$ 5.800;

- 1 médico clínico com atuação em UTI Adulto, 24 horas, R$ 5.800;

- 1 médico ginecologista/obstetra, 24 horas, R$ 5.800;

- 2 médicos pediatras, 24 horas, R$ 5.800;

- 1 médico pediatra, 12 horas, R$ 2.995;

- 1 médico especialista com atuação em UTI Adulto, 24 horas, R$ 5.800;

- 1 médico generalista com atuação em UTI Adulto, 12 horas, R$ 2.075.

As inscrições vão de 3/11 a 17/11. O edital está disponível neste link.