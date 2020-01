Benefícios da autoestima na realização pessoal



Maria Alice Damasceno 10/01/2020

No vídeo deste mês, a Psicóloga e Coach Alice Damasceno fala sobre os Benefícios da Autoestima na Realização Pessoal. Início de ano as pessoas almejam traças novas metas para os próximos meses. Para alcançar sucesso nesta missão, Alice pontua algumas análises de comportamento que podem ajudar você a entender melhor como ter sucesso no desenvolvimento de novas habilidades em sua vida. Veja abaixo:





Maria Alice Damasceno de Oliveira é Psicóloga

Coach

Master Practitioner em Programação Neuro Linguística

Capacitação em Dependência Química

Fan Page: Conversando sobre Emoções

Canal do Youtube: Alice Damasceno

