O controle emocional é indispensável para sua saúde



Maria Alice Damasceno 12/02/2020

Desejar ter amor próprio com o objetivo de ficar bem, independente do que estiver acontecendo na sua vida, é uma atitude assertiva que ajuda na qualidade de vida. Controlar as emoções são mudanças necessárias para o equilíbrio e ajuda a combater as força.





Maria Alice Damasceno de Oliveira é Psicóloga

Coach

Master Practitioner em Programação Neuro Linguística

Capacitação em Dependência Química

Fan Page: Conversando sobre Emoções

