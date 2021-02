Hospital Eduardo de Menezes oferece 48 vagas em contratos emergenciais

da Redação - 19/02/2021 08:22

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) divulgou o edital de chamamento emergencial para a contratação de 48 profissionais - médicos e técnicos de enfermagem - que irão atuar no Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte. As inscrições vão até 22 e as informações sobre as vagas podem ser acessadas neste link.

São dez vagas para médicos generalistas, sendo sete delas para 12h semanais, com vencimentos básicos de R$ 3.500, e três para 24h semanais, com salário de R$ 7 mil.

Outras 14 vagas são destinadas a médicos de especialidades, sendo cinco delas para 12h semanais, com vencimentos de R$ 4.595, e nove vagas para 24h semanais, com salário de R$ 9 mil. Também está sendo oferecida uma vaga para médico ecocardiografista, com carga horária de 12h semanais e vencimentos básicos de R$ 4.595.

O edital abre ainda outras 23 oportunidades para técnicos de enfermagem, com carga horária semanal de 30h e vencimentos básicos de R$ 1.393.

Os valores dos vencimentos básicos podem ser acrescidos de vantagens inerentes à função exercida e ao local de atuação. Essas informações serão passadas na etapa de contratação.