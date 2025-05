Sexta-feira, 29 de agosto de 2008, atualizada ?s 18h15

S?lvia Zoche

Subeditora

Na pr?xima semana, ainda sem uma data definida, o Sindicato dos Jornalistas de Juiz de Fora vai entregar uma Carta de Compromisso aos candidatos a prefeito da cidade. Cada candidato vai receber um documento.

Nesta Carta, h? cinco propostas em rela??o ao trabalho dos jornalistas em servi?os p?blicos:

O secret?rio-geral do Sindicato dos Jornalistas de JF, Zilvan Martins, diz que a Federa??o Nacional dos Jornalistas (Fenaj) ressaltou a import?ncia de se respeitar a jornada de cinco horas di?rias dos jornalistas em servi?os p?blicos e privados no 33? Congresso Nacional dos Jornalistas, em S?o Paulo, que aconteceu de 20 a 24 de agosto deste ano.

Manifesta??o em frente ao Supremo Tribunal Federal

Ao fim dos cinco dias de debates de diversos jornalistas de todo o pa?s no 33? Congresso Nacional dos Jornalistas, decidiu-se fazer uma manifesta??o em Bras?lia, em frente ao Supremo Tribunal Federal, no dia 17 de setembro. O Supremo vai julgar, a qualquer momento, o recurso do Sindicato de R?dio e TV de S?o Paulo contra a necessidade de diploma de jornalista para exercer a profiss?o. "Se o julgamento acontecer antes desta data, vamos ter que antecipar a manifesta??o" , comenta Martins.

V?rios representantes dos Sindicatos dos Jornalistas do pa?s v?o ? manifesta??o, que j? fizeram um abaixo-assinado rejeitando o recurso do Sindicato de R?dio e TV de S?o Paulo e entregaram as assinaturas ao Fenaj durante o Congresso. Em Juiz de Fora, foram quase 1500 assinaturas, segundo Martins. O n?mero total de todos os sindicatos do pa?s ainda n?o foram divulgados. O 33? Congresso Nacional dos Jornalistas teve como tema O Jornalismo, o mundo do trabalho e a liberdade de imprensa (confira a Carta de S?o Paulo).