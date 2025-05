Segunda-feira, 1º de setembro de 2008, atualizada às 17h07

Justiça eleitoral começa a treinar mesários e a testar urnas eletrônicas

Priscila Magalhães

Repórter

As Zonas Eleitorais 315 e 349 começaram a treinar mesários nesta segunda-feira, 1º de setembro. Somente os primeiros mesários e presidentes das seções eleitorais vão participar.

Na 315, 416 pessoas vão receber o treinamento, que vai até o próximo dia 16. O chefe do cartório eleitoral desta Zona, Guilherme França Campos, ressalta que os convocados são obrigados a comparecer. "As empresas têm que liberar os funcionários que foram convocados para o treinamento" . Na 349, 472 pessoas vão receber o treinamento, que deve terminar ainda nesta sexta, 05.

Os presidentes e primeiros mesários vão aprender a manusear as urnas, a receber os outros mesários, a montar a seção e como a votação acontece. "É com esse treinamento que cada um sabe sua atribuição no dia da eleição" , diz a técnica judiciária da Zona 154 Vilma Sinnotti Estevez. Nesta, o treinamento vai acontecer entre os dias 10 e 18 de setembro e 352 mesários serão treinados.

Nas zonas 152 e 153, os treinamentos vão acontecer entre os dias 08 e 19 de setembro. Na primeira, 454 pessoas vão participar e na segunda 430.