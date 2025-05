Quinta-feira, 11 de setembro de 2008, atualizada ?s 17h07

At? o momento, 42 urnas eletr?nicas apresentaram defeitos em JF

Priscila Magalh?es

Rep?rter

Das 1.172 urnas eletr?nicas que v?o ser usadas nas elei?es municipais deste ano, considerando tamb?m as de reserva, 42 apresentaram defeitos durante os testes realizados por t?cnicos de empresas terceirizadas at? a tarde desta quinta-feira, 11 de setembro.

Somente a 152? Zona Eleitoral n?o apresentou n?meros. Segundo o chefe do cart?rio Gilter Andr? da Silva, os testes ainda est?o sendo realizados e n?o h? os dados fechados, at? o momento. Na 153? Zona, duas urnas apresentaram defeitos, sendo uma delas na impressora e outra no display. Os reparos j? foram realizados. Na 315? Zona, cinco apresentaram defeitos, que j? foram reparados e na 349? oito equipamentos estavam com defeitos e foram consertados.

Na 154? Zona, 27 equipamentos apresentaram defeitos. Deste total, nove estavam danificadas ou faltavam pe?as. "Algumas estavam amassadas, outras faltavam a chave usada para ligar ou a tampa do drive de disquete" , explica o t?cnico judici?rio da Justi?a Eleitoral Adriano Ant?nio Coelho de Brito. Segundo ele, as pe?as para troca ou reposi??o j? foram enviadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) e o reparo foi realizado.

Brito explica que, at? o pr?ximo dia 21, os dados dos candidatos, dos eleitores e do munic?pio v?o ser buscados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e salvos nas m?dias apropriadas. O pr?ximo passo ? abastecer as urnas com esses dados, o que deve acontecer at? o dia 28. "A partir da?, os equipamentos v?o ser lacrados e continuam sobre a prote??o da Pol?cia Militar" , completa ele.

Veja os n?meros das elei?es em JF