Ter?a-feira, 23 de setembro de 2008, atualizada ?s 09h30

Cerca de 75 mil pessoas ainda n?o mudaram o t?tulo. N?o ? preciso ter pressa para efetuar a troca

Marinella Souza

*Colabora??o

O P?lo de Atendimento ao Eleitor continua trabalhando na mudan?a do t?tulo de eleitor das pessoas que votam nas novas zonas eleitorais, criadas a partir da dissolu??o da 152? zona de Juiz de Fora. Segundo a coordenadora do P?lo, Cristiane Barreto dos Santos cerca de 75 mil eleitores ainda n?o fizeram a troca, mas n?o ? preciso ter pressa.

Apesar da proximidade das elei?es, Cristiane garante que ? poss?vel votar com o t?tulo antigo. "? muito importante que as pessoas saibam que o que ocorreu foi apenas uma mudan?a na numera??o, os locais de vota??o continuam os mesmos e o eleitor que n?o trocar o t?tulo vai poder votar do mesmo jeito" , alerta.

N?o existe um prazo para que os eleitores fa?am a troca, o servi?o vai continuar dispon?vel mesmo depois das elei?es. O P?lo de Atendimento ao Eleitor atende, em m?dia, 500 pessoas por dia ? procura de servi?os como certid?es, segunda via de documento, troca de t?tulo e regulariza??o eleitoral.

O P?lo fica na Avenida Independ?ncia, 992 e funciona das 12h ?s 18h. Para efetuar a mudan?a ? preciso levar documento de identidade e, em caso de mudan?a de domic?lio, comprovante de resid?ncia. O servi?o ? bastante r?pido porque o t?tulo j? est? pronto, basta assinar o documento.