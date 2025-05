Quinta-feira, 25 de setembro de 2008, atualizada ?s 15h10

Urnas recebem informa?es sobre os candidatos ?s elei?es e Justi?a Eleitoral come?a a entregar os materiais aos presidentes de se?es

Priscila Magalh?es

Rep?rter

A Justi?a Eleitoral est? inserindo nas urnas eletr?nicas as informa?es dos candidatos ?s elei?es em Juiz de Fora. Em todas as Zonas, os trabalhos come?aram nesta quarta-feira, 24 de setembro.

Nas Zonas 152, 153 e 154 os trabalhos foram finalizados na quarta. Nas Zonas 349 e 315, a expectativa ? que a inser??o termine ainda nesta quinta, 25. As 1.172 urnas foram carregadas, mas 109 s? v?o ser utilizadas em caso de emerg?ncia.

Os presidentes das se?es eleitorais devem ficar atentos ?s datas de entrega dos materiais usados no dia das elei?es. Eles v?o receber as cabines e cadernos de vota??o, canetas e l?pis, entre outras coisas.

Nas zonas 152 e 153, a entrega acontece nesta quinta, 25, e sexta, 26. Na 154? e 349? a entrega acontece no dia 1? de outubro. A 315? n?o soube informar. Os presidentes devem comparecer aos seus respectivos cart?rios eleitorais para retirar os objetos. O hor?rio de funcionamento ? das 09h ?s 18h.

?ltimo dia para retirar segunda via do t?tulo de eleitor

O prazo para o eleitor pedir a segunda via do t?tulo termina nesta quinta-feira, 25 de setembro. Quem est? com o documento rasgado, amassado ou n?o possui mais o t?tulo dever? comparecer ao p?lo de atendimento ao eleitor. ? necess?rio levar documento de identidade com foto.