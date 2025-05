Domingo, 05 de outubro de 2008, atualizada ?s 17h10

Maioria dos candidatos a prefeito de Juiz de Fora votaram pela manh?

* Da Reda??o

O candidato a prefeito Cust?dio Mattos () foi o primeiro a votar, no bairro Bom Pastor. Logo em seguida, o prefeito Tarc?sio Delgado votou tamb?m no mesmo bairro da regi?o central, por volta de 10h. Rafael Pimenta votou na Escola Nossa Senhora do Carmo, no bairro Santa Helena, por volta de 10h16. Omar Peres chegou ao Clube Bom Pastor, por volta de 10h30. A candidata do PT, Margarida Salom?o votou na Funda??o Machado Sobrinho, ?s 11h. O candidato do PSTU, Vitor Pontes foi o ?litmo a votar, por volta de 16h.

A Justi?a eleitoral de Juiz de Fora registrou mais de cem apreens?es por panfletagem e distribui??o de materiais. Tr?s pessoas foram detidas, mas liberadas. Tr?s vereadores detidos e advertidos e um fiscal foi preso.

* Com informa?es da R?dio Globo Juiz de Fora