Confira o n?mero de votos por coliga??o Veja tamb?m quantos vereadores cada uma das coliga?es elegeu

Coliga?es que tiveram vereadores eleitos

As coliga?es dos partidos dos candidatos a prefeito, Vitor Pontes, Rafael Pimenta e Omar Peres n?o tiveram representatividade na C?mara Municipal. N?o elegeram nenhum vereador: PTB - PHS/PSB - PRP/PV - PCB/PSOL - PSTU - PRTB e PT do B