Daniele Gruppi

Rep?rter

06/10/2008

Dentre os 19 vereadores eleitos para a C?mara de Juiz de Fora, o PMDB e o PT foram a legenda a obter o maior n?mero de cadeiras: tr?s cada, sendo que o candidato mais votado ? do PMDB, o vereador Bruno Siqueira, com 6.483.

Os eleitos foram os vereadores mais votados de cada partido ou coliga??o levando em considera??o o quociente eleitoral e, em seguida, o quociente partid?rio. Por conta do quociente partid?rio, que determina a distribui??o de vagas, alguns candidatos que obtiveram vota??o menor que algum concorrente conseguiram se eleger.

Este ? o caso de Ana das Gra?as C?rtes Rossignoli, do PDT, que se elegeu com 1.792 enquanto Romilton Faria (DEM), com 3.229 votos, ficou de fora. Mais de 50% da C?mara Municipal de Juiz de Fora vai ser renovada.

Entretanto, o professor de geopol?tica, Danilo Marcos Teixeira, questiona o ?ndice j? que dois candidatos retornam ao Legislativo depois de alguns anos, como J?lio Gasparetti (PMDB), com 2.400, e Jos? Tarc?sio Furtado (PTC), com 2.134.

Conseguiram a reelei??o os seguintes vereadores: Bruno de Freitas Siqueira (PMDB), com 6.483, Isauro Jos? Calais Filho (PMN), com 4.076, Rodrigo Cabreira de Mattos (PSDB), com 3.659, Fl?vio Checker, com 3.006 e Jos? S?ter de Figueir?a Neto (PMDB), com 2.382, Jos? Emmanuel Esteves (PSC), com 2.535, Jo?o Evangelista de Almeida (DEM), com 3.547 e Carlos C?sar Bonif?cio (PRB), com 3.346.

N?o conseguiu se reeleger o candidato que disputou o sexto mandato e que mantinha intactas sua cadeira no Legislativo, como o ex-presidente da Casa, Vicente de Paula Oliveira, o Vicent?o (PTB). O partido do vereador, que j? ocupou a maior bancada da C?mara, n?o conseguiu eleger nenhum candidato este ano. Entre os que se elegeram pela primeira vez est? Ant?nio Martins, o Tico-Tico (PP), com 2.788 votos.

N?mero de votos por zona eleitoral

Zona 152 Na zona 152, mais de 18% dos eleitores n?o foram votar. No total, compareceram 63.685 eleitores, o correspondente a 81,36% dos 78.279 que votam na zona que abrange os seguintes bairros: Borboleta, Centro, Cidade Universitaria, Dom Bosco, Maril?ndia, Morro da Gl?ria, Paineiras, Santa Catarina, Santa Helena, Santos Dumont, S?o Mateus , S?o Pedro (veja os mapas). No caso dos votos brancos e nulos para vereador, a Zona 152 registrou 2.575 brancos (4,04%) e 3.241 (5%09) nulos. Cerca de 10% votaram na legenda, isto equivale a mais de cinco mil votos. Os v?lidos corresponderam a 90,87%, o equivalente a 57.869 votos.

Zona 153 Na zona 153, mais de 12% dos eleitores n?o votaram. No total, compareceram 67.676 eleitores, o correspondente a 87,24% dos 77.571 que votam na zona que abrange os seguintes bairros: Benfica, Barbosa Lage, Benfica, Carlos Chagas, Cer?mica, Cidade do Sol, Francisco Bernardino, F?brica, Igrejinha, Industrial, Joquei Clube, Mariano Proc?pio, Milho Branco, Monte Castelo, Nova Era, Penido, Ponte Preta, Rosario de Minas, Santa Cruz, S?o Judas Tadeu, Toledos, Valadares, Vila Esperan?a (veja os mapas). No caso dos votos brancos e nulos para vereador, a Zona 153 registrou 2.849 brancos (4,21%) e 2778 (4,10%) nulos. Votaram na legenda 6.447 eleitores, o que representa 10,39%. Os v?lidos corresponderam a 91,69%, o equivalente a 62.049 votos.

Zona 154 Na zona 154, mais de 13% dos eleitores n?o votaram. No total, compareceram 53.297 eleitores, o correspondente a 86,57% dos 61.563 que votam na zona que abrange os seguintes bairros: Bairu, Bandeirantes, Barreira Triunfo, Bonfim, Centen?rio, Chapeu D'uvas, Dias Tavares, Eldorado, Filgueiras, Grama, Granjas Bethania, Manoel Hon?rio, Marumbi, N?utico, Parque Guarani, Parque Independencia, Paula Lima, Progresso, Remonta, Santa Terezinha, Vila Montanhesa (veja os mapas). No caso dos votos brancos e nulos para vereador, a Zona 154 registrou 2126 brancos (3,99%) e 2.265 (4,25%) nulos. 9,67% dos eleitores, isto ?, 4.727 votaram na legenda. Os v?lidos corresponderam a 91,76%, o equivalente a 48906 votos.

Zona 315 Na zona 315, mais de 16% dos eleitores n?o votaram. No total, compareceram 63.478 eleitores, o correspondente a 86,39% dos 73.476 que votam na zona que abrange os seguintes bairros: Bonfim, Costa Carvalho, Floresta, Graja?, Juscelino Kubtschek, Linhares, Lourdes, Manoel Hon?rio, Nossa Senhora Aparecida, Povoado de Caete, Retiro, Santa C?ndida, Santa Rita, Santo Ant?nio, Sao Benedito, Sao Bernardo, Sarandira, S?o Benedito, Vitorino Braga (veja os mapas). No caso dos votos brancos e nulos para vereador, a Zona 315 registrou 2.709 brancos (4,27%) e 2.421 (3,81%) nulos. 10,38% votaram na legenda, o que equivale a 6.059 eleitores. Os v?lidos corresponderam a 91,92%, o equivalente a 58.348 votos.