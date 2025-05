Quinta-feira, 25 de março de 2010, atualizada às 19h

Cruzeiro é absolvido no julgamento do STJD. Time permanece com os pontos no Campeonato Mineiro

Da Redação

O Cruzeiro saiu vitorioso em julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), na tarde desta quinta-feira, 25 de março, no Rio de Janeiro. Com o placar de seis votos a um, o clube encerrou o caso da perda de seis pontos pela escalação do atacante Wellington Paulista na rodada de estreia do Campeonato Mineiro.

Wellington Paulista recebeu cartão vermelho no segundo jogo da final do Campeonato Mineiro 2009, contra o Atlético-MG, e a suspensão automática foi convertida em medida de assistência social, com a doação de cinco cestas básicas a instituição de caridade. Para tal, o Cruzeiro baseou-se no artigo 171 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Este ano, a procuradoria do TJD-MG denunciou a Raposa no artigo 214 do CBJD pela escalação de Wellington Paulista na vitória por 6 x 0 sobre o Uberlândia, na primeira rodada do Mineiro 2010. O Cruzeiro foi derrotado em primeira instância e venceu no STJD. O Cruzeiro é líder com 24 pontos em dez jogos.

