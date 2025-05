O site "Vagou JF" tem 13 novas vagas de emprego nesta segunda-feira (1°). Ao todo, mais de 648 oportunidades de emprego e estágio com processos seletivos abertos na cidade. Para conferir as formas de se candidatar, o interessado deve acessar o site do projeto.

Estágio em vendas (4)

Departamento contábil (1)

Analista de departamento – Controladoria (1)

Recepcionista (1)

Operador logístico de veículos leves (1)

Vendedor de medicamentos manipulados (1)

Educador social (3 + cadastro reserva)

Oficial de rede (1)

As empresas e pessoas físicas interessadas em anunciar oportunidades devem responder ao formulário disponível no "Vagou JF”. As vagas serão divulgadas nos canais da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).