Ter?a-feira, 07 de outubro de 2008, atualizada ?s 17h41

Data para come?ar a propaganda eleitoral gratuita em Juiz de Fora foi decidida em reuni?o com juiz da 349? Zona Eleitoral

S?lvia Zoche

Subeditora

O juiz da 349? Zona Eleitoral, Edir Gerson de Medeiros, se reuniu, nesta ter?a, 07 de outubro, ?s 15h, com os dois candidatos a prefeito de Juiz de Fora que v?o para o segundo turno das Elei?es 2008, para decidirem o plano de m?dia.

Segundo o chefe do cart?rio eleitoral da 349? Zona Eleitoral, Reginaldo Henriques Can?nico, o juiz possui autonomia para decidir sobre a data de in?cio da propaganda gratuita. "Ele achou melhor convocar a reuni?o com os candidatos e ve?culos de comunica??o para chegar a um consenso" .

A propaganda na r?dio e na TV, em Juiz de Fora, j? poderia come?ar nesta ter?a, dia 07 de outubro e, no m?ximo, dia 13 de setembro. A data escolhida foi dia 11 de outubro, no s?bado. "A reuni?o foi r?pida, em menos de meia hora. O ?nico pequeno impasse foi que um dos candidatos (Margarida Salom?o) queria que a propaganda gratuita come?asse na segunda (13 de outubro) e o outro (Cust?dio Mattos) no s?bado (11 de outubro). Mas um deles cedeu e ficou decidido o dia 11" , comenta Can?nico.

S?o dois per?odos de propaganda gratuita com dez minutos para cada candidato. Na r?dio, a veicula??o ser? ?s 07h e depois ao meio-dia. Na televis?o, ?s 13h e depois ?s 20h30. Sempre de segunda a domingo, de 11 a 24 de outubro. Al?m disso, os concorrentes v?o ter 15 minutos di?rios para fazer propaganda por meio de inser?es de at? um minuto.