Quarta-feira, 15 de outubro de 2008, ?s 16h04

Justi?a Eleitoral convoca mes?rios a retirar material e prepara a carga das urnas para o segundo turno

Priscila Magalh?es

Rep?rter

A Justi?a Eleitoral est? convocando os presidentes das se?es eleitorais a retirar o material para o segundo turno das elei?es municipais, que acontece no dia 26 de outubro. S?o canetas, caderno de vota??o, ata da elei??o e outros objetos.

Em Juiz de Fora, as Zonas 152 e 153 v?o entregar a sacola nesta quinta, 16 de outubro, e nesta sexta, 17, das 09h ?s 18h. Na Zona 154, a entrega acontece no dia 22 de outubro. Segundo o chefe do Foro Eleitoral, Andr? Luiz Faria Carvalho, os presidentes das se?es desta zona v?o ser convocados pelo telefone.

Na Zona 349, a data inicial para a entrega tamb?m ? dia 22. Entretanto, a sacola pode ser retirada at? o fim de semana em que acontece o pleito. O hor?rio ? das 12h ?s 19h. Na Zona 315, o material pode ser retirado nos dias 02 e 24 de outubro, das 09h ?s 19h.

Os cart?rios j? receberam os disquetes com as informa?es dos candidatos ao segundo turno. Segundo Carvalho, a carga nas urnas deve ser feita na pr?xima ter?a-feira, 21 de outubro, a partir das 09h. "Ainda estamos aguardando o cronograma, mas a princ?pio est? marcado para este dia" .

Segundo turno em quatro cidades de Minas

Juiz de Fora est? entre as quatro cidades de Minas Gerais onde haver? segundo turno para elei??o de prefeitos, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). As outras s?o Belo Horizonte, Contagem e Montes Claros. Em Juiz de Fora, a disputa est? entre Margarida Salom?o (PT), que passou pelo primeiro turno com 40,82% dos votos v?lidos, e Cust?dio Mattos (PSDB), que conquistou 28,23% (leia a mat?ria).

Em Belo Horizonte, v?o concorrer ao segundo turno Marcio Lacerda (PSB), que alcan?ou 43,59% dos votos, e Leonardo Quint?o (PMDB), com 41,26% votos v?lidos. Na cidade de Contagem, Marilia Campos (PT), com 43,92% dos votos no primeiro turno, e Ademir Lucas (PSDB), com 37,33%. Os candidatos Tadeu (PMDB) e Athos Avelino (PPS) v?o disputar a cadeira em Montes Claros. Eles alcan?aram 46,40% e 32,26%, respectivamente, no primeiro turno.