No segundo turno das elei?es municipais 2008, a Pol?cia Militar (PM) registrou uma acusa??o de um suposto crime eleitoral no ?ltimo domingo, dia 19 de outubro. Jussara Teixeira dos Santos, 36 anos, foi detida no bairro Bela Aurora, enquanto fazia uma poss?vel pesquisa eleitoral, que continha afirma?es falsas sobre a candidata do PT, Margarida Salom?o.

A ocorr?ncia foi encaminhada ao Minist?rio P?blico Eleitoral, que vai avaliar o caso. O advogado da coliga??o Unidos para Mudar, Rodrigo Esteves Santos Pires, declara ter entrado nesta segunda-feira, dia 20 de outubro, com um pedido de representa??o e liminar por propaganda eleitoral il?cita que estaria sendo praticada pela coliga??o Mudan?a com Seguran?a, do candidato Cust?dio Mattos (PSDB). Pires pediu a execu??o de medidas liminares e a aplica??o de multa contra a coliga??o que ap?ia o candidato do PSDB. A a??o vai ser julgada pelo juiz Luiz Guilherme Marques.

O advogado da Coliga??o Mudan?a com Seguran?a, Lu?s Alberto Santos Pinto, afirma que Jussara Teixeira dos Santos agia sem o consentimento da coliga??o. Ele ressalta que o conte?do da pesquisa n?o tinha cunho difamat?rio. "N?o havia nada de ofensivo ou de ridiculariza??o." No question?rio, duas de onze perguntas faziam refer?ncia ? candidata do PT. A coliga??o encabe?ada pelo PSDB prepara a defesa.

No dia 15 de outubro, o militante petista Em?lio de S? foi pego com panfletos com cr?ticas ao tucano Cust?dio Mattos. Ele foi detido pela Pol?cia Militar e ouvido pela Pol?cia Federal. O Minist?rio P?blico Eleitoral analisa os fatos.

Cuidados na abordagem de pesquisas

O soci?logo e cientista pol?tico Cristiano Santos, que trabalha com pesquisas de opini?o desde 2000, orienta que o pesquisador, ao abordar uma pessoa, deve se apresentar, falar o nome da empresa, mostrar o crach? e, em nenhum momento, deve mencionar a sua opini?o sobre o assunto da pesquisa.

Santos explica que ? dever do pesquisador garantir o sigilo nas informa?es. "Nenhum dado sobre o entrevistado pode ser aberto para o contratante." Se alguma pessoa desconfiar da proced?ncia de pesquisa, deve pedir a identifica??o e o telefone da empresa e checar a exist?ncia e os trabalhos do instituto. Para Cristiano, a pesquisa confi?vel ? aquela realizada na casa da pessoa e n?o na rua.

Nesta ?ltima semana, ?s v?speras da elei??o municipal, ? importante que o eleitor fique atento ?s abordagens falsas e certifique-se de que o question?rio que responde ? verdadeiro. No caso de desconfian?a, deve acionar a pol?cia.

Nenhuma den?ncia registrada na Ouvidoria Eleitoral

Neste segundo turno, a Ouvidoria Eleitoral n?o recebeu, ainda, nenhuma den?ncia de campanha irregular. O ouvidor Marco Aur?lio Lyrio Reis explica que na reta final os candidatos intensificam a batalha nos programas de televis?o e debates, diminuindo, portanto, as infra?es nas ruas.