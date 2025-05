Ter?a-feira, 21 de outubro de 2008, ?s 17h

Justi?a eleitoral insere dados dos candidatos e faz testes nas urnas eletr?nicas

Priscila Magalh?es

Rep?rter

Madalena Fernandes

Revis?o

As 1.172 urnas eletr?nicas que ser?o usadas em Juiz de Fora no segundo turno das elei?es, realizado neste domingo, 26 de outubro, receberam as informa?es dos dois candidatos a prefeito nesta ter?a-feira, 21. Em todas as zonas eleitorais, a previs?o ? que a carga termine at? o in?cio da noite.

O trabalho est? sendo realizado no 27? Batalh?o da Pol?cia Militar, onde as urnas ficaram guardadas desde que foram enviadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). As urnas permanecem no local at? a entrega nas se?es eleitorais. Al?m da carga, os equipamentos passaram por um teste e o rel?gio foi acertado de acordo com o hor?rio de ver?o.

At? o fechamento desta nota, somente a Zona 152 havia conclu?do o trabalho. Segundo o chefe do cart?rio desta zona eleitoral, Gilter Andr? da Silva, uma urna apresentou problema e foi substitu?da.

Os equipamentos ser?o distribu?dos ?s se?es eleitorais de Juiz de Fora neste s?bado, 25 de outubro. Policiais militares fazem a seguran?a das urnas at? o momento da elei??o, que come?a ?s 08h. Os equipamentos destinados aos distritos ser?o entregues no domingo pela manh?.

Veja a quantidade de urnas em Juiz de Fora