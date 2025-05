Terça-feira, 16 de julho de 2019, atualizada às 8h22

UFJF abre vagas para cinco professores substitutos

Da redação



A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) publicou cinco novos editais de seleção de professores substitutos. As vagas estão distribuídas entre as faculdades de Medicina, Arquitetura e Urbanismo, Administração, Instituto de Ciências Humanas (ICH) e Colégio de Aplicação João XXIII, todos em Juiz de Fora.

Administração

É oferecida uma vaga para o Departamento de Finanças e Controladoria, regida pelo Edital nº 93/2019, com área de atuação em Contabilidade Avançada I: Aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários; Avaliação de investimentos em participações societárias; Consolidação das demonstrações contábeis; Investimento em empreendimento controlado em conjunto (Joint Venture); Investimentos em coligadas e controladas no exterior; Contabilidade Avançada II: Transações entre partes relacionadas; Reestruturações societárias – incorporação, fusão e cisão de empresas; Contabilização dos tributos sobre o lucro; Juros sobre o Capital Próprio; Ajustes de avaliação patrimonial; e Tributação simplificada. As inscrições devem ser feitas entre até esta sexta, 19 de julho, presencialmente, na Secretaria da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da UFJF, das 8h às 12h e das 13h às 18h.



Arquitetura e Urbanismo

A oportunidade do edital nº 94/2019 é para o Departamento de Projeto, Representação e Tecnologia. O foco é atuar com as disciplinas de Projeto de Arquitetura e Urbanismo; Representação gráfica manual e digital; e Building Information Modeling (BIM) / Autodesk Revit. O período para as inscrições acontece entre 17 e 24 de julho, das 8h e 18h, na Secretaria da Faculdade.



Medicina

A vaga para a Faculdade de Medicina situa-se no Departamento de Clínica Médica, e é regida pelo Edital nº 95/2019, tendo como área de concentração Clínica Médico-Cirúrgica I – Pneumologia, Semiologia I e Estágio de Aplicação em Clínica Médico-Cirúrgica. As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas, presencialmente, na Secretaria da Faculdade de Medicina, entre os dias 29 de julho e 2 de agosto, das 9h às 12h e das 13h às 17h.



Instituto de Ciências Humanas

O Departamento de Ciências da Religião está com uma vaga aberta para professor substituto. O edital nº 96/2019 tem como área de concentração as disciplinas: Introdução à Ciência da Religião e História das Religiões. As inscrições devem ser realizadas até 19 de julho, na secretaria do ICH, das 9h às 12h e das 14h às 17h.



Colégio João XXIII

Também há uma vaga para o Departamento de Ciências Humanas do Colégio de Aplicação João XXIII, norteada pelo Edital nº 97/2019. As inscrições para este processo seletivo devem ser feitas entre os dias 16 e 23 de julho, presencialmente, na Secretaria do Colégio (Rua Visconde de Mauá, 300, Santa Helena), das 9h às 12h e das 13h às 18h.



Condições gerais

Todos os processos seletivos são regidos pelo Edital nº 44/2018, que estabelece as condições gerais para realização de processos seletivos simplificados para contratação de professor substituto. As vagas possuem regime de trabalho de 40 horas semanais.