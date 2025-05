Vitor Lima Gualberto 21/11/2011

Parabéns, Tupi, o grande orgulho de Juiz de Fora

As últimas semanas estão sendo de imensa felicidade para todo o elenco e torcedores do Tupi Football Club. Após conseguir o acesso inédito para a Série C, o Galo Carijó conquistou, na tarde do domingo, 21 de novembro, o título do Campeonato Brasileiro da Série D 2011. Muita festa e comemoração, esse foi o tema da cidade de Juiz de Fora após o jogo de ontem, quando Allan, o xodó da galera, e Henrique calaram os mais de 50 mil torcedores do Santa Cruz presentes no Arruda.

No final, quem comemorou por último foram os poucos carijós presentes no Arruda, que fizeram uma bela festa junto com os jogadores. A sede social do Tupi estava "abarrotada" de torcedores para assistir à finalíssima. Centena de carijós presentes na Calil Ahouagi. Após a partida, os vários carijós de Juiz de Fora reuniram-se no bairro Alto dos Passos, reduto de comemorações, celebrando o título inédito na história.

A campanha foi brilhante: 33 pontos, dez vitórias, três empates e três derrotas. Na reta final foi apenas uma derrota, para o Volta Redonda (RJ). A volta do atacante Allan, o xodó da galera, foi primordial para o título. A emoção é muito grande em escrever este artigo, isso é inegável. Tudo começou no jogo-treino que o Tupi fez em Três Rios (RJ), diante do América, equipe local que estava disputando a Terceirona Carioca. Vencemos a partida e o comandante da delegação carijó — Ricardo Drubscky — avisou: "seremos campeões". E não deu outra. Fomos campeões e somos o orgulho da Manchester Mineira. Em outras palavras: é a repentina explosão dos Carijós. Valeu, Tupi! Estamos na Série C!

Mais artigos

Vitor Lima Gualberto

Idealizador e editor de um blog de futebol alternativo.