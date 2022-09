SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Entre os 10 melhores jogadores do jogo desde o FIFA 16, Neymar está fora do top-10 na edição de 2023 do simulador. De acordo com a lista divulgada pela Eletronic Arts (EA), empresa que produz o game, o brasileiro tem apenas a 11ª colocação entre os atletas.

O atacante brasileiro aparece com 89 de avaliação, dois pontos de overall a menos que na edição de 2022.

Dividindo a capa do jogo com a australiana Sam Kerr, Mbappé tem 91 de avaliação e ocupa o posto de melhor jogador do game ao lado de Benzema, Lewandowski, De Bruyne e Messi.

Salah, Courtois, Cristiano Ronaldo, Neuer e Van Dijk, com 90 de avaliação cada, fecham o top-10 do jogadores do jogo.

No post de divulgação, a EA Sports anunciou os 23 melhores atletas do game. Na lista, quatro brasileiros aparecem além de Neymar. Casemiro, Alisson e Ederson têm 89 de overall, enquanto Marquinhos tem 88.

Além de divulgar a lista dos melhores atletas, a EA Sports anunciou ontem (12), que a narradora Natália Lara, da Rede Globo, será repórter de estúdio no FIFA 23. Ela será a primeira mulher na América Latina a participar do jogo e se juntará a Gustavo Villani e Caio Ribeiro na edição brasileira do simulador.