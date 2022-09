SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Falcão, ídolo do futsal que se tornou um dos responsáveis pela carreira do Luva de Pedreiro, apoiou a decisão do jovem após ele anunciar, na tarde desta terça-feira (13), uma pausa na carreira como influenciador.

"Amigo, descanse. Viva sua vida como você decidir! Estamos aqui sempre pra te apoiar! Não esqueça que vocês faz muita gente feliz!", escreveu Falcão na publicação de Luva.

Após apagar todos os vídeos de sua conta no Instagram, que tem mais de 18 milhões de seguidores, o influenciador Iran Ferreira, conhecido como 'Luva de Pedreiro' explicou em um vídeo o motivo da pausa.

"Fala, minha tropa! Galera! Todo mundo está pensando que eu fui hackeado, mas não fui hackeado, não. Eu apaguei os vídeos mesmo. Eu parei mesmo, galera. Viver minha vida normal e sossegado. Daquele jeito", disse.

Luva de Pedreiro ainda agradeceu à equipe com que tem trabalhado e afirmou que a decisão partiu dele. Além disso, o influenciador garantiu que concluirá os projetos já iniciados com patrocinadores.

"A equipe que eu estou são os melhores do mundo, tudo gente boa, fazem parte da minha família, mas essa foi uma decisão minha mesmo - de parar. As marcas que eu estou [usando], vou concluir os trabalhos que eu fechei. Vou concluir, mas depois disso não vou mais fazer vídeo", disse.

"Daquele jeito. A gente está só o ouro. Receba! Graças a Deus pai! Valeu, minha tropa!", concluiu.