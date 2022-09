SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Sporting venceu o Tottenham por 2 a 0, nesta terça-feira (13), no estádio de Alvalade, em Lisboa (Portugal), pela segunda rodada do Grupo D da Liga dos Campeões. Paulinho abriu o placar aos 45 minutos do segundo tempo e Arthur Gomes, ex-Santos, fez o segundo aos 48.

Com a vitória, o Sporting se isolou na liderança do Grupo D com seis pontos. O Tottenham, por sua vez, é o segundo com os mesmos três pontos com que começou a rodada.

Os times do Grupo D voltam a campo pela Liga dos Campeões na primeira semana de outubro. O Sporting visita o Olympique, em Marselha, no estádio Vélodrome, enquanto o Tottenham vai à Alemanha enfrentar o Eintracht Frankfurt.

Mesmo jogando fora de casa, o Tottenham tentou ser o dono das ações ofensivas na primeira etapa. Porém, pecou no último passe e nas finalizações ?o que não é comum quando o trio de ataque é formado por Richarlison, Kane e Son.

A equipe comandada pelo italiano Antonio Conte abriu o placar com Richarlison, no final do primeiro tempo, mas ele estava em posição irregular.

O Sporting, por sua vez, tentou explorar os contra-ataques com velocidade, mas foi em uma jogada bem trabalhada que surgiu a melhor oportunidade do primeiro tempo.

Marcus Edwards fez fila, passou por três jogadores e rolou para Trincão na lateral da área. O ex-Barcelona devolveu para Edwards, que passou por mais um marcador e bateu rasteiro. Lloris fez grande defesa e impediu que os donos da casa fossem para o intervalo com vantagem no placar.

Jogando como ala direito, Emerson Royal mostrou serviço no ataque. A maior parte das ações ofensivas dos Spurs no segundo tempo foram explorando a força ofensiva do jogador brasileiro.

Adán fez duas boas defesas em chances concluídas por Emerson. Na partida foram ao menos cinco intervenções do goleiro espanhol.

O sistema de criação do Sporting não conseguiu trabalhar muito bem no segundo tempo e a maioria das tentativas de ataque foram de bolas cruzadas na área ? que no fim das contas foi o caminho da vitória.

Aos 45 minutos do segundo tempo, Pedro Porro ganhou divida de Perisic, bateu colocado de perna esquerda e mais uma vez Lloris fez grande defesa.

Só que na cobrança de escanteio, Paulinho desviou na primeira trave e superou o goleiro francês, abrindo o placar para os Leões.

No último minuto de jogo, Arthur Gomes fez linda jogada pelo lado esquerdo, driblou dois jogadores e bateu colocado no canto de Lloris para fazer 2 a 0 e fechar o placar.