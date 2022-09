SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Bayern de Munique aproveitou a ineficiência do Barcelona e venceu por 2 a 0 nesta terça-feira (13), em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C da Liga dops Campeões. A partida foi a primeira de Lewandowski contra a equipe que defendeu por oito temporadas. O polonês, aliás, teve atuação apagada.

Os gols foram marcados por Lucas Hernández, após cobrança de escanteio, e Sané, em jogada construída da defesa. Ambos balançaram as redes da Allianz Arena no segundo tempo.

Com o resultado dentro de casa, os alemães chegaram aos seis pontos e se isolaram na liderança da chave. Os espanhóis, por outro lado, estacionaram com três pontos e permaneceram na 2ª posição pelo saldo de gols.Na próxima rodada do torneio continental, o Bayern encara o Viktoria Plzen, da República Tcheca, novamente na Alemanha.

O Barcelona, por outro lado, tem pela frente um confronto diante da Inter de Milão na Itália. Os dois duelos acontecem em 4 de outubro.

Empurrado pelos torcedores em uma Allianz Arena lotada, o Bayern iniciou a partida tentando pressionar o Barcelona e valorizando a posse de bola.

Apesar disto, as primeiras grandes chances do jogo saíram em ataques dos espanhóis. Aos oito minutos, Pedri iniciou a contagem: ele cortou a marcação e forçou Neuer a trabalhar.

Praticamente no lance seguinte foi a vez de Lewandowski receber cruzamento e cabecear para fora. O polonês ainda teve outras duas oportunidades claras de marcar contra o ex-clube: aos 17 minutos, em chute para fora após lançamento de Gavi, e aos 20, quando foi bloqueado pelo goleiro alemão em nova bola alta.

Na metade do primeiro tempo, o Bayern cresceu de produção e, mesmo sofrendo investidas espanholas, passou a atacar o rival. Mazraoui, que substituiu o lesionado Pavard, foi o primeiro a assustar Ter Stegen em chute cruzado.

Aos 30 minutos, foi a vez de Sabitzer finalizar de fora da área. O meio-campista, no entanto, errou o alvo.

Ainda teve tempo de uma trapalhada protagonizada por Mané e Muller: os atacantes tentaram chutar a mesma bola já dentro da área e acabaram se trombando, na última grande jogada antes do intervalo.

O segundo tempo começou agitado. Com apenas 15 segundos, Raphinha bateu de fora da área e, por pouco, não acertou o ângulo da meta do Bayern. Apesar do susto, o Barcelona desligou.

A resposta foi fatal e veio aos quatro minutos: em escanteio cobrado por Kimmich, Lucas Hernández apareceu sozinho no meio da área e testou para as redes de Ter Stegen: 1 a 0.

O segundo gol saiu pouco depois. Em troca de passes que começou na defesa alemã, Musiala conduziu em diagonal e acionou Sané, que invadiu a área e deslocou o goleiro adversário.

Depois do gol de Sané, o Barcelona acordou e partiu para o ataque em busca do empate, mas continuou empilhando chances perdidas.

Aos 18 minutos, Pedri protagonizou lindo lance e tabelou com Lewandowski, mas, na cara do gol, finalizou para fora.

O próprio ex-Bayern, pouco depois, foi o responsável por chutar cruzado e ver a bola parar, lentamente, nas mãos de Neuer. Ele ainda tentou em cobrança de falta, mas novamente deixou a desejar.

Os espanhóis tentaram pressionar até o último minuto, mas não conseguiram sequer diminuir a vantagem alemã.