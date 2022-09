Pixabay - Estudantes poderão se cadastrar nas secretarias das escolas

Dois núcleos de Judô serão inaugurados em Juiz de Fora na parceria entre a Secretaria de Esporte e Lazer e o Projeto Mais Judô da Ajudôu. A iniciativa vai ter turmas na E. M. Professor Augusto Gotardelo, na Rua JK, nº 290, bairro Caiçaras; e outro na E. M. José Calil Ahouagi, Rua das Marcassitas, nº 231, bairro Marilândia, ambas na Cidade Alta. Serão oferecidas 150 vagas totais nas duas instituições.

As inscrições da E. M. Professor Augusto Gotardelo estarão abertas das 15h30 às 17h30 na quarta-feira (14), enquanto as da E. M. José Calil Ahouagi abrirão na quinta-feira (15), entre 12h30 e 16h30. .As aulas serão ministradas pelo professor Richardson Bernardo. Crianças e adolescentes com idade entre sete e 17 anos podem se inscrever gratuitamente nos mesmos locais das aulas.

Para a inscrição, os interessados deverão comparecer à secretaria das escolas, com cópia da carteira de identidade ou da certidão de nascimento e comprovante de residência do aluno ou aluna. Dúvidas podem ser resolvidas por meio dos contatos: 3690-7844 / 3690-7822, Secretaria de Esporte e Lazer e (21) 98885-6589, professor Richardson Bernardo.