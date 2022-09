SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool amenizou a crise e venceu o Ajax, nesta terça-feira (13), por 2 a 1, com o estádio Anfield lotado, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Brigando contra a má fase, o time de Jurgen Klopp assegurou a vitória dramática apenas aos 43 do segundo tempo.

Empurrado pela torcida, os ingleses abriram o placar aos 17 minutos do primeiro tempo, com Salah, após lançamento do goleiro Alisson. Aos 26, porém, Kudus deixou tudo igual. Matip, de escanteio, fez valer o bombardeio inglês e garantiu o primeiro triunfo do Liverpool na competição europeia.

Após uma semana de preparação para o jogo desta terça-feira -já que a rodada do Campeonato Inglês foi adiada pela morte da rainha Elizabeth II- o Liverpool teve lampejos de seus melhores dias, pressionado o Ajax, saindo em velocidade e aproveitando as bolas longas do goleiro Alisson. Apesar da pressão, a vitória só veio na reta final do jogo, em uma cobrança de escanteio. Para aumentar o drama, o gol foi confirmado com o auxílio da tecnologia.

A morte da rainha Elizabeth II, na última semana, culminou em algumas mudanças na entrada dos clubes, nesta terça, no gramado de Anfield. Os times foram a campo em silêncio e sem as crianças. O hino da competição não foi tocado e a bola do jogo não foi posicionada no centro do campo.

As diversas mudanças atrapalharam os times, que precisaram da orientação da arbitragem para iniciar cumprimentos e posarem para fotos.

Na sequência, ambas as equipes se reuniram no centro do campo, onde foi respeitado um minuto de silêncio. Durante o período, a vibrante torcida dos Reds permaneceu calada. Ao final, uma salva de palmas invadiu o estádio.

Em respeito, os jogadores de Liverpool e Ajax vestiram uma faixa preta em um dos braços.

Com a vitória, o Liverpool chega a três pontos e assume provisoriamente a vice-liderança do Grupo A da Champions. O Ajax, por sua vez, cai para a terceira colocação. A tabela, porém, ainda pode mudar, já que Rangers e Napoli se enfrentam amanhã.

O Liverpool volta a campo pela Liga dos Campeões no dia 4 de outubro, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Rangers em casa. Em mesmo dia e horário, o Ajax recebe o Napoli.