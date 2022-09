SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Comitê de Gestão do Santos vetou, por quatro votos a dois, a contratação de Vanderlei Luxemburgo como técnico. O presidente Andres Rueda se reuniu com o treinador antes de sugerir a opção ao colegiado.

O Comitê de Gestão gosta da ideia de Luxemburgo como executivo de futebol, mas o profissional de 70 anos insiste para ser técnico e não deve voltar a trabalhar no Santos neste momento.

Rueda cogitou a possibilidade e sugeriu a votação, mas ficou incomodado com o "lobby" por Luxemburgo. Pessoas do estafe e próximas a ele abasteceram a imprensa com informações imprecisas nas últimas horas. Os papos com o presidente foram divulgados em "tempo real" e o fato irritou a direção.

Andres Rueda entendeu que Luxemburgo "forçou a barra". O presidente crê que ele seria um bom comandante do departamento de futebol, com experiência de campo e gestão. Luxemburgo, porém, sugeriu ser o técnico até o fim do ano e diretor em 2023. A opção foi descartada.

Luxemburgo está ausente do futebol desde o fim de 2021, quando foi demitido do Cruzeiro. Ele foi pré-candidato ao Senado por Tocantins, mas o PSB não oficializou a campanha.

QUEM ASSUME?

O Santos procura outro profissional para o departamento de futebol no mercado e não descarta a efetivação do técnico Orlando Ribeiro, do sub-20. Ele dirigirá a equipe no clássico contra o Palmeiras no domingo (18), no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Até o momento, o time alvinegro tentou, sem sucesso, o técnico argentino Sebastián Beccacece e cogitou Vanderlei Luxemburgo como treinador ou gerente. O clube segue avaliando o mercado e tem cautela para não errar como errou com Lisca e Newton Drummond.