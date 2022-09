SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O placar demorou para ser alterado, mas o Real Madrid venceu sua segunda partida na Liga dos Campeões, nesta quarta-feira (14). Jogando no Santiago Bernabéu, os Merengues ganharam do RB Leipzig por 2 a 0, com os gols saindo na reta final da partida. Valverde abriu o placar, após jogada com toques brasileiros de Vini Jr e Rodrygo, aos 34 minutos da segunda etapa, enquanto Asensio, já nos acréscimos, ampliou para os donos da casa.

Com o resultado, os atuais campeões assumem a liderança isolada do Grupo F, com seis pontos. Os alemães, por outro lado, estão na lanterna, ainda zerados no torneio.

Agora, a próxima partida das equipes pela Champions será apenas em outubro. No dia 5 do próximo mês, o Real enfrenta o Shakhtar, também no Bernabéu, enquanto os alemães, buscando a primeira vitória na edição, recebem o Celtic.

O JOGO

Diante de sua torcida, o Real começou controlando as ações do jogo, mas não conseguia dar sequência às jogadas e chegou a entregar contra-ataques perigosos ao time alemão. Foi assim que surgiram as principais oportunidades do primeiro tempo, sempre com a dupla Werner e Nkunku como protagonista.

Os visitantes, no entanto, não conseguiram traduzir as chances em gols. Courtois fez importantes defesas e por muito pouco o francês de 24 anos do Leipzig não completou um cruzamento para inaugurar o placar. Do lado do Real, a jogada de maior perigo surgiu dos pés de Vini Jr., que cruzou para Rudiger, mas o defensor alemão mais afastou a bola do que ameaçou Gulácsi.

O primeiro tempo terminou com ambas as equipes reclamando de pênaltis não dados. Primeiro com os visitantes, após Nkunku ser derrubado na pequena área por Nacho. Depois, Modric foi acionado na área e caiu com uma carga de Schlager nas costas. Apesar das reclamações, o árbitro não viu falta nos contatos e deixou o jogo seguir.

O Real tentou mudar a postura no segundo tempo. Valverde fez boa jogada individual e tabelou com Rodrygo. O uruguaio acabou perdendo a passada e a bola sobrou para Vini Jr., que bateu em cima do goleiro adversário.

Aos 34, a paciência e insistência do Real Madrid deram resultado. Vini Jr partiu para cima do marcador pela esquerda e cruzou para a entrada da área. Rodrygo fez um belo corta-luz e a bola chegou nos pés de Valverde. O uruguaio dominou, cortou para a canhota e bateu colocado para balançar a rede do Leipzig.

Mais tarde, o time da casa ainda conseguiu ampliar com Asensio nos acréscimos. Em jogada ensaiada, Kross, que saiu do banco, bateu uma falta na ponta esquerda e encontrou Asensio na entrada da área. O espanhol recebeu sozinho e, de primeira, marcou um golaço para sacramentar o resultado.